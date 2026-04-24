Anker Nano: 45 Watt Ladegerät für nur 18,98 Euro

Viel Power und ein super kompaktes Design. Genau das erwartet euch beim Anker Nano USB-C-Ladegerät mit 45 Watt Leistung. Aktuell bekommt ihr das regulär 29,99 Euro teure Gadget zum Vorteilspreis, denn es gibt stolze 38 Prozent Rabatt. So zahlt ihr aktuell nur 18,98 Euro. Zudem ist im Lieferumfang ein 1,8 Meter langes USB-C-Kabel enthalten.

Viel erklären muss man bei dem Anker Nano Ladegerät nicht. Es ist mit einem USB-C-Anschluss äußerst kompakt gestaltet, auch dank des klappbaren Steckers, und liefert eine Leistung von bis zu 45 Watt. Das ist für alle iPhones und iPads absolut ausreichend. Auch ein MacBook Neo oder MacBook Air könnt ihr problemlos mit dem Ladegerät versorgen.

Der Preis des Anker Nano Ladegeräts schwankt immer mal wieder zwischen 18,98 Euro und 29,99 Euro. Aktuell könnt ihr wieder günstiger zuschlagen, einen niedrigeren Preis gab es bei Amazon bisher nicht.