Dreame L10s Ultra Gen 3: Starke Ausstattung für unter 400 Euro

Wer nicht 800, 1.000 oder sogar noch mehr Euro für einen Saug- und Wischroboter ausgeben möchte, findet mittlerweile zum Glück solide Alternativen. Natürlich muss man bei den günstigeren Modellen auf einige Features verzichten. Geräte wie der Dreame L10s Ultra Gen 3 zeigen aber, dass eine solide Bodenreinigung per Roboter nicht super teuer sein muss.

Der Preis des Dreame L10s Ultra Gen 3 pendelte zuletzt zwischen 449 und 499 Euro. Aktuell ist der Roboter wieder im Angebot und kostet nur 399 Euro. Günstiger hat man das Einsteiger-Modell von Dreame bisher nicht bekommen.

Das sind die Highlights des Dreame L10s Ultra Gen 3

Da wäre zunächst einmal die Saugkraft von 25.000 Pascal. Das ist kein absoluter Bestwert, die besten Geräte schaffen bereits mehr als 30.000 Pascal. Noch vor einem Jahr wäre das aber absolute Spitze gewesen. Und ohnehin kommt die volle Leistung nur auf Teppichen zum Einsatz.

Zudem legt Dreame beim L10s Ultra Gen 3 ein besonderes Augenmerk auf die Kantenreinigung. Die ausfahrbare Seitenbürste sorgt für 100 Prozent Eckabdeckung und dank der MopExtend RoboSwing Technologie werden auch die Wischpads bis zu 4 Zentimetern zur Seite ausgefahren. Zudem bietet der Roboter eine neue SideReach Vacuuming-Funktion. Mit der können Staub und Schmutz präzise entlang von Sockelleisten, Möbelkanten und schwer zugänglichen Ecken aufgenommen werden.

Für Frischwasser und Abwasser gibt es in der Basisstation zwei Tanks, für die Reinigung der Pads kommt sogar eine Reinigungslösung aus einem kleinen Extra-Tank zum Einsatz. So müsst ihr nur das Wasser leeren und nachfüllen und alle paar Wochen mal die Bodenplatte manuell reinigen.

Hier gibt es Abstriche

Keine besonderen Funktionen gibt es beim Dreame L10s Ultra Gen 3 zum Erklimmen von hohen Türschwellen. Falls diese bei euch höher als rund 2 Zentimeter sind, ist das Gerät nichts für euch. Zudem sollte es bei euch aufgeräumt sein, denn der Roboter hat keine eingebaute Kamera, um auch kleinere Hindernisse zu erkennen. Zudem kann es passieren, dass sich lange Haare an der einfachen Hauptbürste wickeln. Hier müsst ihr zwischendurch entweder manuell reinigen oder könnt ein Upgrade auf die TriCut-Bürste durchführen.

Für einen Preis von 399 Euro bekommt man am Ende des Tages aber ein gutes Gesamtpaket, so dass wir den Dreame L10s Ultra Gen 3 für diesen Preis absolut empfehlen können.