Apple Einladungen: Diese sieben Funktionen sind neu

Apple beschert seiner App „Einladungen“ (App-Store-Link) nach geraumer Zeit mal wieder ein Update. Version 1.8 steht ab sofort im App Store zum Download bereit und bringt gleich sieben neue Funktionen mit. Unter anderem ist eine iMessage-Integration an Bord, über die ihr Einladungen direkt in der Nachrichten-App teilen könnt, ohne die Nachrichten-App verlassen zu müssen.

Neu ist auch die Möglichkeit für Gastgeberinnen und Gastgeber, die Gästeliste manuell bearbeiten zu können. Gastgeber können die nun die Antworten der Gäste aktualisieren und auch die Anzahl der zusätzlichen Gäste ändern. Außerdem könnt ihr als Gastgeber nun ein Bild der Einladungskarte herunterladen und für das Teilen in Social Media nutzen. Zudem könnt ihr als Gastgeber auch die Zeitzone der Ereignisse nun festlegen.

Wie beschrieben, soll die neue iMessage-Integration von Einladungen euch darüber hinaus das Teilen eurer Einladungen über die Nachrichten-App von Apple erleichtern. Hier könnt ihr nämlich ab sofort direkt in der Nachrichten-App auf die Einladung zugreifen und diese verschicken, ohne dafür die Einladungen-App öffnen zu müssen.

Einladungen schlägt euch jetzt auch Titel für eure Party-Playlist vor

In der Ansicht „Alle Ereignisse“ auf dem Dashboard habt ihr nun außerdem die Option, durch alle bevorstehenden und vergangenen Ereignisse zu scrollen. Unter der Option „Gemeinsame Playlist“ findet ihr zudem nun Vorschläge für Titel, die ihr zur Playlist hinzufügen könnt. Diese Titel werden aus eurem Hörverlauf auf Apple Music ausgewählt. Auch durchsuchbare Playlists werden euch hier fortan vorgeschlagen. Abschließend kommt das Update von Einladungen mit einigen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Einladungen könnt ihr kostenfrei im App Store herunterladen. Um die App in der Vollversion nutzen zu können, benötigt ihr ein iCloud+-Abo.