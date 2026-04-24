Insta360 Flow 2 Pro

Insta360 veröffentlicht Frühlings-Update für Flow 2-Gimbals

Ab sofort im App Store verfügbar

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Insta360 Flow 2 nimmt einen Skateboard-Fahrer auf

Insta360 hat ein umfangreiches Frühlings-Update für seine handgeführten Gimbals der Flow 2-Serie vorgestellt. Das Update zielt darauf ab, die Kompatibilität mit Android- und iOS-Geräten deutlich zu verbessern und bietet Nutzern und Nutzerinnen erweiterte Funktionen für stabilisierte Videoaufnahmen. Besonders im Fokus stehen dabei die Behebung bisheriger Einschränkungen bei Android-Geräten sowie die Einführung neuer Features für iPhone-User.

Mit dem Update erhalten Geräte der Flow 2-Serie Zugriff auf Ultraweitwinkel- und Teleobjektive einer Vielzahl kompatibler Android-Smartphones, darunter Modelle von Samsung, Google Pixel, Huawei, vivo und OPPO. Auch iPhone-User profitieren von der verbesserten Integration, die nun die Nutzung aller Objektive in voller Auflösung ermöglicht. Dies soll professionelle Ergebnisse in verschiedenen Aufnahmesituationen, beispielsweise Landschaftsaufnahmen und detaillierte Nahaufnahmen, garantieren.


Schnellere Erstellung von 360°-Panoramen

Dual View-Modus des Insta360 Flow 2 auf einem Tenniscourt
Auch ein Dual View-Modus wurde integriert.

Die Flow 2-Gimbals sind die ersten Smartphone-Gimbals, die echte sphärische Panoramen unterstützen. Mit der neuen Version 2.0 der 360°-Panorama-Funktion lassen sich solche Aufnahmen nun bis zu 50 Prozent schneller erstellen. Innerhalb von nur 20 Sekunden entstehen interaktive Panoramen, die sich direkt auf Plattformen wie TikTok oder Instagram teilen lassen. Die Bilder lassen sich dabei frei bewegen, zoomen und mit Effekten bearbeiten.

Ein weiteres Highlight des Updates ist der Dual-View-Modus, der gleichzeitig Aufnahmen mit Front- und Rückkamera oder zwei Rückkameras ermöglicht. Dadurch entstehen drei separate Clips in einer einzigen Aufnahme. Diese Funktion eignet sich besonders für Vlogger und Content-Creators, die mehrere Perspektiven oder Reaktionen parallel zur Hauptszene festhalten möchten. Kombiniert mit KI-Tracking bleibt das Motiv stets im Bild, während dynamische Perspektiven entstehen.

Für iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen bietet das Update darüber hinaus die Möglichkeit, den Gimbal über die Apple Watch zu steuern. Damit lassen sich Aufnahmen starten, stoppen oder Einstellungen anpassen, ohne das Smartphone oder den Gimbal berühren zu müssen. Zudem ermöglicht der KI-Tracker ein präzises Tracking über verschiedene Android-Geräte und Apps hinweg. Das Feature soll sich zum Beispiel ideal für Videoanrufe, Livestreams oder freihändige Aufnahmen eignen.

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Entwickler: Insta360
Preis: Kostenlos+

Multi-Personen-Tracking und aktives Zoom-Tracking

Insta360 Flow 2 nimmt ein Kochvideo in einer Küche auf

Der Flow 2 Pro unterstützt nun auch das Tracking mehrerer Personen in Echtzeit, so dass Gruppenaufnahmen wie Familienfotos oder Tanzvideos mühelos gelingen. Darüber hinaus ermöglicht das aktive Zoom-Tracking bis zu 15-fachen Zoom bei gleichzeitiger Verfolgung bewegter Motive. Diese Funktion eignet sich besonders für schnelle Bewegungen, wie etwa bei Sportveranstaltungen oder Bühnenauftritten.

Das Update ist ab sofort über die Insta360-App (App Store-Link) verfügbar. Die Kompatibilität der neuen Funktionen variiert je nach Smartphone-Modell. Die Gimbals der Insta360 Flow-Serie sind derzeit zu Preisen von 109,99 Euro für den Flow 2 sowie ab 199,99 Euro für den Flow 2 Pro bei Amazon zu haben. Weitere Informationen zur Insta360 Flow-Reihe gibt es auch auf der Website des Herstellers.

Insta360 Flow 2 Grau, Gimbal für Smartphones – Zusammenklappbarer...
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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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