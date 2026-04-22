AirTag-Karte von Novoo kostet derzeit nur 11,66 Euro

Falls ihr euer Portemonnaie für den Fall der Fälle mit AirTag-Technik ausstatten möchtet, dann hat Novoo jetzt das passende Angebot auf Lager. Durch die Kombination von mehreren Rabatten und die manuelle Aktivierung eines Coupons auf der Produktseite bekommt ihr den Novoo SmartTag in Kreditkartenform derzeit für nur 11,66 Euro.

Der Tracker ist nur rund 1,9 Millimeter dünn und damit etwa so dick wie zwei Kreditkarten. Damit passt er, anders als der AirTag, perfekt in Geldbörsen. Wobei wir hier vielleicht nicht von XXL-Modellen sprechen, wie sie in einer Handtasche zu finden sind, sondern eher von den kompakten Varianten für die Hosentasche.

Im Gegensatz zu anderen Modellen verfügt diese Novoo-Karte nicht über eine fest verbaute Batterie, sondern über einen wiederaufladbaren Akku. Die Aufladung erfolgt per Qi auf einer gewöhnlichen Ladefläche, wie ihr sie sicherlich irgendwo zuhause habt. Die Akkulaufzeit soll dann sechs Monate betragen, bevor ihr die Karte erneut laden müsst. Die Kopplung über die „Wo ist?“-App funktioniert wie gewohnt, es gibt natürlich auch eine Apple-Zertifizierung für den verbauten Chip.

Der Novoo Tracker ist wasserdicht und verfügt über einen integrierten Lautsprecher, um ihn in Bluetooth-Reichweite orten zu können. Zudem ist eine kleine Öse verbaut, um die Karte mit einer Schlaufe fest an Gegenständen befestigen zu können.

Laut den Angaben auf der Produktseite ist der Gutscheincode für die Novoo Tracker-Karte noch bis zum 26. April gültig. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr euer Portemonnaie bereits mit AirTag-Technik ausgestattet habt und ob sie euch tatsächlich schon mal aus der Patsche geholfen hat. Ich habe vor Jahren mal meine Geldbörse verloren und danach nicht wiedergefunden, obwohl sie monatelang im eigenen Auto lag. Erst lange später wurde sie vom Nachbesitzer entdeckt…