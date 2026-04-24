XGIMI Titan Noir: Neue Flagschiff-4K-Projektoren-Serie vorgestellt

Der für seine Heimkino-Ausstattung bekannte Anbieter XGIMI hat seine neue Flaggschiff-Serie an 4K-Projektoren offiziell gelauncht. Die XGIMI Titan Noir Projektoren wurden auf der CES 2026 erstmals präsentiert und kommen in drei Ausführungen: Standard, Pro und Max. Alle Modelle können über Kickstarter vorbestellt werden. Aktuell gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt auf den geplanten Verkaufspreis. Was die Modelle können, erfahrt ihr im Beitrag.

XGIMI will mit seiner neuen Flaggschiff-Serie neue Maßstäbe in Sachen Kontrast, Detaildarstellung und cineastischer Bildqualität liefern. Dafür hat das Unternehmen für die XGIMI Titan Noir Reihe das sogenannte Dual Intelligent Iris System entwickelt. Mit diesem System soll der Lichtdurchlass der Linse besonders genau erfolgen und daher ein Kontrastverhältnis von bis zu 10.000:1 erreicht werden können. Tiefere Schwarztöne und realistische Schattendarstellungen sollen das Kinogefühl dabei weiter befördern.

Überzeugen soll die XGIMI Titan Noir Serie aber nicht nur durch ihre Schwarztöne, sondern auch durch ihre besondere Farbgenauigkeit. Zum Einsatz kommt dafür eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle. Zudem verfügen die Projektoren über eine Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz, was besonders für flüssiges Gaming von Vorteil ist. Nicht zuletzt werden auch IMAX Enhanced, Dolby Vision und HDR10+ unterstützt.

XGIMI Titan Noir in drei Ausführungen verfügbar

Zum Produktstart ist der XGIMI Titan Noir in drei Ausführungen erhältlich: Standard, Pro und Max. Die Einstiegsvariante liegt im Einführungspreis bei 2.499 US-Dollar (statt später 3.999 US-Dollar). Die Pro-Variante ist für 2.699 US-Dollar statt später 4.999 US-Dollar zu haben. Die Max-Version bekommt ihr für 2.999 US-Dollar statt 5.999 US-Dollar. Beziehen könnt ihr die XGIMI Titan Noir Projektoren über Kickstarter. Eine Auslieferung soll voraussichtlich im Juni erfolgen.