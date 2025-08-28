Neu von Dangbei: Premium-Projektoren und smartes Aquarium

Wie viele andere große Tech-Hersteller wird auch das Unternehmen Dangbei auf der diesjährigen IFA 2025 in Berlin, die vom 5. bis zum 9. September stattfindet, dabei sein. Bei uns im Blog war der Hersteller im Bereich Smart Home-Entertainment lange Zeit ein unbeschriebenes Blatt, ehe ich erst kürzlich mit dem Dangbei MP1 Max einen der neuesten High-End-Beamer aus dessen Portfolio im Detail vorstellen konnte.

In meinem Testbericht war ich vom hochwertig wirkenden und mit Triple-Laser-LED-Technologie, 4K-Auflösung, Google TV sowie einer Helligkeit von 3.100 ISO Lumen ausgestatteten Projektor sehr begeistert. Auch eine Freundin, der ich den Beamer für ein Filmwochenende ausgeliehen habe, hätte das Gerät am liebsten bei sich in den eigenen vier Wänden behalten. Mit einem aktuell vergünstigten Kaufpreis von 1.699 Euro (Amazon-Link), was 15 Prozent Rabatt im Vergleich zum Normalpreis von 1.999 Euro ausmacht, ist der Beamer allerdings auch immer noch nicht gerade günstig.

Dangbei wird während der diesjährigen IFA 2025 mit einem eigenen Stand in Halle H21, Stand 127, auch den MP1 Max einem breiten Publikum vorstellen. Gleichzeitig nutzt man die Internationale Funkausstellung aber auch, um gleich mehrere Produktneuheiten präsentieren zu können.

Dazu zählt unter anderem der neue High-End-Projektor Dangbei S7 Ultra Max, der vom Unternehmen als „die Krönung des Großbild-Entertainments“ beschrieben wird. Die Neuerscheinung ist ein 4K-Laserprojektor mit 48 RGB-Lasergeräten, einer Helligkeit von 6.200 ISO Lumen, Dolby Vision, Dolby Audio, 8.000:1 nativem Kontrast sowie HDR10+ für „Brillanz in Kinoqualität für unvergleichliche Bilder“ bieten soll.

Intelligentes Aquarium mit KI-Steuerung

Ebenso wird das neue Dangbei Fish Tank 1 Ultra präsentiert werden, ein smartes Aquarium für den Heimeinsatz, das unter anderem über eine KI-gesteuerte Fütterung, eine Echtzeit-Wasserüberwachung und eine Beleuchtung in Studioqualität für ein autarkes Ökosystem verfügt. Das Aquarium setzt darüber hinaus auf ein zweistufiges Filtersystem und eine Dual-Pumpe, und erkennt automatisch die aktuelle Wassertemperatur.

Wie Dangbei berichtet, wird man auch noch weitere Projektoren aus dem Heimkino-Bereich auf der IFA 2025 vorstellen, darunter den Dangbei DBOX02 Pro, einen 4K-Laserprojektor, der laut Hersteller „für anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten“ entwickelt wurde, oder auch den Dangbei Freedo, einen tragbaren Projektor mit integriertem Akku. Der Freedo ist der erste portable Projektor des Unternehmens mit Google TV, integriertem Akku und Gimbal-Ständer für Unterhaltung unterwegs. Auch der kompakte und erschwingliche Dangbei N2 mini mit Netflix-Lizenz und Deckenprojektionsfunktion kann während der IFA 2025 am Stand von Dangbei begutachtet werden.

Weitere Informationen zu den bereits veröffentlichten Produkten von Dangbei gibt es auf der offiziellen deutschen Website des Unternehmens. Preise und Verfügbarkeiten der noch nicht auf dem Markt veröffentlichten Geräte sind von Dangbei bisher nicht bekanntgegeben worden.