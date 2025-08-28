DJI stellt das DJI Mic 3 vor: Profi-Audio für unterwegs

DJI stellt mit dem DJI Mic 3 sein neuestes kabelloses Mikrofon-System vor, das ultraleicht, flexibel und vollgepackt mit cleveren Features ist. Es ist das erste Modell der Serie mit AdaptiveGain-Steuerung, 32-Bit-Float-Aufzeichnung und 4TX+8RX-Unterstützung – also bis zu vier Sendern und acht Empfängern gleichzeitig.

Der Sound wird noch besser

Ob Interview, Livestream oder Videodreh: Das Mic 3 sorgt mit seinem adaptiven Gain für stets optimalen Ton. Die neue Technologie passt die Lautstärke automatisch an und verhindert Übersteuerungen. Ergänzt wird das Ganze durch drei Stimm-Presets („Regulär“, „Kräftig“ und „Hell“) sowie eine zweistufige Geräuschunterdrückung, die selbst Klimaanlagen oder Wind zuverlässig ausblendet.

Für besonders anspruchsvolle Aufnahmen bietet DJI außerdem eine verlustfreie 48-kHz-24-Bit-Audioübertragung und erstmals eine interne Dual-File-32-Bit-Float-Aufzeichnung mit 32 GB Speicher. Damit gehen auch in schwierigen Situationen keine Details verloren.

Kompakt, clever, farbig

Mit nur 16 Gramm pro Sender ist das DJI Mic 3 nicht nur unauffällig, sondern auch superleicht. Der drehbare Clip erlaubt eine flexible Befestigung, zudem ist ein Magnet eingebaut. Sogar der Windschutz ist in fünf Farben erhältlich und lässt sich somit perfekt ans Outfit oder die Umgebung anpassen.

Mehr Reichweite und mehr Möglichkeiten

Dank Reichweiten von bis zu 400 Metern, automatischem Frequenzhopping (zwischen 2,4 und 5 GHz) und hoher Störfestigkeit eignet sich das DJI Mic 3 auch für Großevents oder Messen. Besonders praktisch für Kreative: Im Quadraphonic-Modus lassen sich vier getrennte Audiospuren aufnehmen – perfekt für die Nachbearbeitung mit Software oder in Kombination mit bestimmten Sony-Kameras.

Eine große Stärke des DJI Mic 3 ist die integrierte Timecode-Funktion für Multi-Kamera-Drehs. Die interne 24- oder 32-Bit-Aufnahme sorgt dafür, dass auch ohne Verbindung zum Empfänger nichts verloren geht. Dabei wird parallel zur Originalaufnahme auch eine optimierte Version gespeichert.

Viel Power für lange Drehtage

Ein Sender hält bis zu 8 Stunden, der Empfänger sogar 10 Stunden durch. Mit der kompakten Ladeschale, in der auch Windschutz und Magnetclip bleiben können, sind 2,4 zusätzliche Ladungen drin. Schnellladen gibt es obendrauf: 5 Minuten Ladezeit bringen 2 Stunden Laufzeit, vollständig geladen ist das System in unter einer Stunde.

Nahtlos ins DJI-Ökosystem integriert

Das Mic 3 lässt sich direkt mit DJI-Produkten wie dem Osmo Pocket 3, Osmo Action 4, Osmo Action 5 Pro und Osmo 360 koppeln – ganz ohne Empfänger. Für andere Geräte stehen ein verriegelbarer 3,5-mm-TRS-Ausgang, ein TRRS-Monitoring-Port, USB-C und sogar Bluetooth bereit.

Preis & Verfügbarkeit

Das DJI Mic 3 ist ab sofort direkt über store.dji.com oder bei autorisierten Händlern erhältlich:

DJI Mic 3 (2 Sender + 1 Empfänger + Ladeschale): 309 Euro

DJI Mic 3 (1 Sender + 1 Empfänger): 199 Euro

Einzeln: Sender für 99 Euro, Empfänger für 119 Euro, Ladeschale für 69 Euro