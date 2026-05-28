Sennheiser Momentum 5 Wireless: Neuer Premium-Kopfhörer vorgestellt

Audio-Equipment-Hersteller Sennheiser hat das neue Modell seiner beliebten Over-Ear-Kopfhörer-Serie Momentum vorgestellt. Der neue Momentum 5 ist eine Weiterentwicklung des Vorgängers und setzt auf ein immersiveres Hörerlebnis, verbesserte Geräuschunterdrückung und Langlebigkeit. Gleichzeitig soll der der charakteristische Klang der Momentum-Reihe erhalten geblieben sein. Der Momentum 5 ist ab dem 30. Juni im Handel und online erhältlich.

Im Inneren des Momentum 5 Wireless arbeitet erneut der bewährte 42-Millimeter-Wandler, der in der Produktionsstätte im irischen Tullamore gefertigt wird. Inspiriert von der bekannten HD-600-Serie soll der Kopfhörer einen kraftvollen und detailreichen Sound mit dynamischem Bass liefern. Dank Hi-Res-Audio-Zertifizierung und Snapdragon Sound unterstützt das Modell moderne Bluetooth-Codecs bis hin zu aptX Lossless.

Nutzerinnen und Nutzer können den Klang zudem über die Smart Control Plus App individuell anpassen. Dort stehen unter anderem ein neuer 8-Band-Equalizer, Presets und eine intelligente Sound-Personalisierung zur Verfügung.

Auch beim Thema Active Noise Cancelling legt Sennheiser nach. Die hybride adaptive Geräuschunterdrückung soll Stimmen und Umgebungsgeräusche deutlich effektiver reduzieren als bisher.

Insgesamt acht Mikrofone – vier pro Seite – verbessern sowohl das ANC als auch den Transparenzmodus und sorgen gleichzeitig für eine natürlichere Sprachqualität bei Telefonaten. Besonders störende Geräusche wie Flugzeugbrummen sollen dadurch deutlich besser gedämpft werden.

Nach dem Launch des Momentum 5 sollen dessen Funktionen zudem nachträglich erweitert werden. So sollen Firmware-Updates unter anderem Dolby Atmos mit Head-Tracking ermöglichen, sofern kompatible Inhalte genutzt werden. Darüber hinaus setzt Sennheiser bereits auf Bluetooth 5.4 und kündigt ein späteres Update auf Bluetooth 6.0 an.

Sennheiser ermöglicht einen Akkutausch durch die Nutzer

Ein weiteres Highlight ist die Akkulaufzeit von bis zu 57 Stunden bei aktiviertem ANC. Neu ist außerdem der vom Nutzer austauschbare 700-mAh-Akku. Mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher lässt sich dieser innerhalb weniger Minuten wechseln. Ergänzt wird das nachhaltigere Konzept durch ein kompakteres Transportcase und eine plastikfreie Verpackung.

Der Sennheiser Momentum 5 Wireless ist ab dem 30. Juni in den Farben Schwarz, Weiß und Denim erhältlich. Er kostet 399,90 Euro. Beziehen könnt ihr ihn über den Online-Shop von Sennheiser sowie über ausgewählte Händler.