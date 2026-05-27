Apple Vision Pro: Deuten geleakte schwarze Bauteile auf ein neues Modell hin?

Neue Bilder von komplett schwarzen Komponenten, die offenbar für ein noch nicht veröffentlichtes Apple Vision Pro-Headset bestimmt sind, machen im Netz die Runde (via MacRumors). Der X-Account @LusiRoy8 veröffentlichte Aufnahmen, die ein Stromkabel und Audio-Pods zeigen. Diese sind optisch identisch mit der aktuellen Vision Pro-Hardware, jedoch mit einer markanten dunklen Oberfläche, die bisher nicht im Handel erhältlich ist. Der Account behauptet, die Teile gehörten zu einem „bald erscheinenden“ Vision Pro-Headset der zweiten Generation in Schwarz.

Schon im vergangenen Jahr tauchten ähnliche Bilder auf, die auf ein dünneres, leichteres Mixed-Reality-Headset hindeuteten und iintern bei Apple angeblich als „Vision Air“ bezeichnet wurden. Damals hieß es, das Gerät solle ein Gehäuse in der Farbe „Midnight“ erhalten und durch den Einsatz von Titan für Strukturkomponenten und das Batteriegehäuse deutlich leichter ausfallen. Doch die Pläne scheinen sich geändert zu haben: Im Oktober 2025 berichtete Mark Gurman von Bloomberg, Apple habe die Entwicklung aller Vision-Headsets vorerst pausiert, um sich stattdessen auf KI-gestützte Smart Glasses zu konzentrieren.

Gurman relativierte kürzlich Gerüchte, Apple habe das Vision Pro-Projekt komplett aufgegeben. Stattdessen betonte er, dass ein Nachfolger frühestens in zwei Jahren zu erwarten sei. Die Prioritäten hätten sich verschoben: Das Smart Glasses-Projekt stehe nun im Mittelpunkt, und ehemalige Angestellte der Vision Products Group seien dorthin versetzt worden, um unter anderem an der Weiterentwicklung des Siri-Chatbots zu arbeiten. Parallel treibe Apple andere KI-Wearables voran, darunter AirPods mit Kameras und einen geplanten KI-Anhänger.

Prototypen für ein Vision Pro 2-Headset oder nur ein Experiment?

Die neu aufgetauchten schwarzen Teile werfen daher Fragen auf: Handelt es sich um Prototypen für ein tatsächlich geplantes Vision Pro 2-Headset, oder sind es lediglich interne Designstudien, die nie den Weg in die Serienproduktion finden? Apple selbst hat sich zu den Bildern nicht geäußert. Immerhin: Das Unternehmen brachte im Oktober 2025 ein aktualisiertes Vision Pro-Modell mit M5-Chip auf den Markt, was zeigt, dass die Hardware-Linie noch nicht vollständig ad acta gelegt wurde.

Interessant ist auch der Zeitpunkt der Leaks. Während Apple die eigenen Ressourcen zunehmend in KI-Integration und neue Wearable-Kategorien steckt, könnte die Veröffentlichung der Bilder ein strategischer Move sein: Etwa, um die Nachfrage nach dem aktuellen Modell anzukurbeln oder die Konkurrenz zu verwirren. Oder es handelt sich schlicht um ein Experiment, das nie über das Prototypen-Stadium hinausgelangt.

Das Vision Pro-Headset bleibt damit ein faszinierendes, aber auch unberechenbares Projekt: Ein High-End-Gerät, das zwischen Innovation und strategischer Neuausrichtung schwankt. Währenddessen wartet die Branche gespannt darauf, ob Apple den Mixed-Reality-Markt doch noch revolutionieren wird.