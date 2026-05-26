Apple bereitet neue „Gen AI“-Webseite für die WWDC vor

Apple arbeitet an einer neuen Plattform rund um künstliche Intelligenz. Hinweise darauf liefert die neue Subdomain genai.apple.com, die bereits in Apples Domain-System auftaucht, aktuell jedoch noch keine aktive Webseite anzeigt.

Die Entdeckung erfolgt nur wenige Wochen vor der Entwicklerkonferenz WWDC 2026, auf der Apple umfassende KI-Neuerungen ankündigen wird. Der Name der Subdomain deutet klar auf „Generative AI“ hin: also Technologien, die durch Dienste wie OpenAIs ChatGPT oder Anthropics Claude populär wurden.

Siri soll deutlich intelligenter werden

Mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 plant Apple zahlreiche neue Funktionen unter dem Dach von Apple Intelligence. Besonders im Fokus steht eine überarbeitete Siri-Version, die Inhalte auf dem Bildschirm verstehen und deutlich natürlicher reagieren soll.

Berichten zufolge arbeitet Apple außerdem an einer eigenständigen Siri-App, die längere Konversationen ähnlich moderner KI-Chatbots ermöglichen könnte. Darüber hinaus soll Apple Intelligence künftig viele Systembereiche unterstützen. Dazu gehören automatische Untertitel für Videos, natürlichere Sprachsteuerung sowie KI-gestützte Funktionen in Apps wie Karten, Wallet oder Kurzbefehle.

Safari soll Tabgruppen automatisch benennen können, während Visual Intelligence Informationen von Visitenkarten oder Dokumenten direkt in die Kontakte-App übernimmt. Selbst Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen könnten automatisch erkannt und analysiert werden.

Die Eröffnungs-Keynote der WWDC 2026 startet am 8. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit.