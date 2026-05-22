Eufy E15: Starker Mäher mit Zubehör für nur 948,95 Euro

Mit Anker und Eufy könnt ihr derzeit euren Garten auf Vordermann bringen. Auf tink.de bekommt ihr den Eufy E15 Rasenmähroboter zusammen mit der Garage und einer Eufy SoloCam S340 zum Vorzugspreis von nur 948,95 Euro. Doch zu diesem Preis müssen wir euch ein paar weitere Details liefern.

Wer in den Internet-Preisvergleich schaut, der wird feststellen, dass es den Eufy E15 in der „Solo“-Edition bereits für 929 Euro gibt. Für nur 19,95 Euro mehr bekommt ihr bei tink.de dagegen deutlich mehr geboten. So bekommt ihr nämlich den „normalen“ Eufy E15, in dessen Lieferumfang ein Dach für die Ladestation enthalten ist. Diese „Garage“ schützt den Roboter vor Umwelteinflüssen. Die sollen ihm eigentlich nichts anhaben, bei einem Gadget in dieser Preisklasse kann das aber mit Sicherheit auch nicht schaden.

Außerdem gibt es die Eufy SoloCam S340 mit dazu. Diese smarte Überwachungskamera versorgt sich über ein Solarmodul selbst mit Strom. Die Kamera verfügt über einen internen Speicher und kann sich direkt mit eurem WLAN verbinden. Alternativ könnt ihr auch eine HomeBase 3 als Basis verwenden, dann gibt es einige Extra-Funktionen wie KI-Erkennung von Gesichtern und Personen.

Das kann der Eufy E15 Rasenmähroboter

Den Eufy E15 habe ich im vergangenen Jahr im komplexen Garten meines Vaters getestet. Er ist der bisher einzige Roboter, der den gesamten Garten inklusive des geschwungenen Schotterwegs eigenständig erkannt und ohne meine Hilfe eine komplette Karte erstellt hat. Das Setup war daher so einfach wie bei bisher keinem anderen Roboter.

Prinzipiell bringt der Eufy E15 alle Basisfunktionen mit, die man in dieser Preisklasse erwarten kann. Also beispielsweise eine einfache Einstellung der Schnitthöhe, Hinderniserkennung, Zeitpläne oder eben auch den Verzicht auf Begrenzungskabel. Der Roboter ist für Gärten bis 800 Quadratmeter empfohlen. Eine Funktion für den Schnitt bis ganz an die Kante gibt es leider nicht.

Das Bundle bei tink.de kann sich aus meiner Sicht wirklich sehen lassen, vor allem natürlich, wenn ihr mit der Kamera etwas anfangen könnt.