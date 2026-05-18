Midea PortaSplit: Neue Cool-Variante mit abgespeckten Funktionen

Im vergangenen Jahr hat die Midea PortaSplit bei mir zuhause bereits sehr gute Dienste geleistet und zum Wochenende hin werde ich sie möglicherweise schon aus dem Winterschlaf holen. Ich bin mit dem Schlafzimmer vor ein paar Monaten ins Dachgeschoss umgezogen. Mit der mobilen Klimaanlage mache ich mir definitiv keine Gedanken rund um die Temperaturen unter dem Dach.

Solltet ihr euch für dieses Jahr auch mit einer Midea PortaSplit ausstatten wollen, solltet ihr beim Kauf definitiv sehr aufmerksam sein. Neben der bekannten Midea PortaSplit für einen Listenpreis von 1.199 Euro gibt es seit einigen Wochen nämlich auch eine abgespeckte Variante. Die Midea PortaSplit Cool wird bereits für 899 Euro verkauft, sie ist direkt beim Hersteller also 300 Euro günstiger.

Midea PortaSplit und Midea PortaSplit Cool sehen identisch aus

Die kleine Gemeinheit von Midea: Beide Varianten der PortaSplit sehen sich von außen zum Verwechseln ähnlich. Das Gehäuse der Innen- und Außeneinheit ist nämlich absolut identisch. Aus technischer Sicht gibt es allerdings große Unterschiede, denn die Midea PortaSplit Cool verzichtet auf eine Heizfunktion und hat zudem eine etwas geringere Kühlleistung.

Das gibt Midea so aber auch in den technischen Daten an. Während die Midea PortaSplit mit ihren 3,5 kW und 12.000 BTU/h für Räume mit bis zu 42 Quadratmetern geeignet ist, schafft die Midea PortaSplit Cool mit 2,35 kW maximaler Leistung nur 8.000 BTU/h. Hier gibt der Hersteller 28 Quadratmeter als maximale Raumgröße an.

Sollte das für euch ausreichend dimensioniert sein und solltet ihr die Heizfunktion im Winter nicht benötigen, dann könnte die Midea PortaSplit Cool eine günstige Alternative sein. Im Handel fällt der Preisunterschied aktuell aber noch nicht so riesig aus, wie es beim Listenpreis der Fall ist. Die bereits länger erhältliche Midea PortaSplit kostet bei Amazon derzeit 879 Euro, die „kleinere“ Cool-Variante ist für 733 Euro zu haben. Wenn der Sommer nicht gleich mit einem großen Wumms startet, sollte die Preisersparnis in den kommenden Wochen wohl noch etwas größer werden.