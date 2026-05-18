Alistia: Flexibles Werkzeug für individuelle Listen-Strukturen

Listen- und ToDo-Apps gibt es bereits wie Sand am Meer, und auch Apple bietet mit den werksseitig installierten Anwendungen „Erinnerungen“ und „Notizen“ schon eigene Lösungen für den Alltag. Die App Alistia wartet daher mit einem ganz eigenen Prinzip auf, um sich von der Konkurrenz im App Store abzuheben.

Die Anwendung, die für iPhones und iPads im deutschen App Store erhältlich ist, positioniert sich als vielseitige Alternative zu klassischen ToDo-Listen. Sie richtet sie sich an Nutzer und Nutzerinnen, die ihre eigenen Listenstrukturen gestalten möchten, sei es für den Alltag, Familienorganisation, Teamarbeit, Projekte oder spezifische Arbeitsabläufe.

Alistia (App Store-Link) steht als App für iOS und iPadOS im deutschen App Store zum Download bereit. Letzterer ist kostenlos, die Finanzierung erfolgt über ein optionales Premium-Abonnement, das ab 2,99 Euro/Monat zu haben ist. Die rund 61 MB große App erfordert iOS/iPadOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät und steht sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Nutzung bereit. Auch eine Android-Version hat das Entwicklerteam von P&D Abend Media aus dem deutschen Namborn bereits veröffentlicht.

Im Mittelpunkt von Alistia stehen benutzerdefinierte Listentypen: Nutzer und Nutzerinnen können selbst festlegen, welche Felder eine Liste enthalten soll. Zur Auswahl stehen 28 verschiedene Feldtypen, darunter Text, Datum, Auswahlmenüs, Medien, Standortdaten oder Unterschriften. Einmal erstellt, lassen sich aus einem Listentyp beliebig viele konkrete Listen ableiten. Änderungen an der Struktur wirken sich dabei zentral auf alle abgeleiteten Listen aus.

Offline-Nutzung und Kalenderansicht inklusive

Praktische Funktionen ergänzen das Konzept: Eine Kalenderansicht und Erinnerungen helfen bei der Terminplanung, während die Zusammenarbeit über Kreise, Einladungen und Freigaben eine Teamarbeit erleichtert. Die App unterstützt zudem eine Offline-Nutzung mit späterer Synchronisierung. Dies ist insbesondere ideal, wenn man häufig unterwegs ist und arbeitet. Für Apple-User gibt es zusätzlich iOS-Widgets, eine Apple-Watch-App sowie Share- und Messages-Erweiterungen.

Alistia bietet optional eine Cloud-Anbindung an Google Drive und ist als Free-Version mit Premium-Option verfügbar. Das Entwicklerteam betont, dass die App bewusst einfach im Einstieg bleiben soll, aber gleichzeitig Tiefe für anspruchsvolle Anwendungsfälle bietet. So kann man etwa mit einer einfachen Einkaufsliste beginnen und diese später zu einem wiederverwendbaren System für komplexere Bereiche ausbauen.

Die App ist ab sofort im App Store und auf Android-Geräten verfügbar. Mit ihrer Flexibilität spricht Alistia insbesondere Nutzer und Nutzerinnen an, die standardisierte Listen-Apps als zu eingeschränkt empfinden. Die Kombination aus individueller Gestaltungsfreiheit und praktischen Zusatzfunktionen könnte Alistia zu einer interessanten Option für alle machen, die ihre Listen selbst in die Hand nehmen möchten.

Zu guter Letzt wichtig zu wissen: Die Anwendung erfordert zur Nutzung eine Anmeldung per E-Mail-Adresse, an die ein sechsstelliger Code zur Anmeldung in Alistia gesendet wird. Eine Fantasie-Mailadresse sollte man daher nicht verwenden. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website.