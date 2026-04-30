Text-Editor Notepad++ nun auch nativ für macOS verfügbar

Nach über zwei Jahrzehnten als exklusiver Windows-Editor ist Notepad++ jetzt offiziell als native Anwendung für macOS erhältlich. Die Portierung wurde von der Open Source-Community realisiert und ermöglicht es Mac-Nutzern und -Nutzerinnen, den beliebten Code-Editor ohne Umwege wie Wine oder CrossOver zu nutzen. Die App läuft als Universal Binary und ist damit kompatibel mit sowohl Apple-Silicon- als auch Intel-basierten Macs.

Notepad++ hat sich seit seiner Veröffentlichung vor über 20 Jahren als einer der führenden Texteditoren unter Windows etabliert. Mac-User, die bisher auf den Editor verzichten oder auf Kompatibilitätslösungen zurückgreifen mussten, können nun auf eine vollwertige, native Version zugreifen. Dies vereinfacht vor allem die Arbeit für Entwicklerteams, die auf beiden Plattformen tätig sind.

Die macOS-Version bietet das gewohnte Bearbeitungserlebnis der Windows-Variante. Dazu gehören die Scintilla-Engine, Registerkarten, Syntaxhervorhebung für über 80 Programmiersprachen, erweiterte Such- und Ersetzungsfunktionen, Makroaufzeichnung sowie Plugin-Unterstützung. Lediglich die Benutzeroberfläche passt jetzt zu macOS: Menüs, Dialoge, Dateiauswahlfenster, Tastaturkürzel und Fensterverwaltung nutzen die nativen Cocoa-APIs von Apple.

Kostenloser Download ohne Werbung oder Abos

Verantwortlich für die Portierung ist Andrey Letov, der die Objective-C++-basierte Cocoa-Oberfläche entwickelt hat, die das ursprüngliche Win32-Frontend von Notepad++ ersetzt. Die Anwendung steht auf der offiziellen Notepad++-Website zum kostenlosen Download bereit und wird unter der GNU General Public License (GPL) veröffentlicht. Somit gibt es keine versteckten Kosten, Werbung oder Abonnements.

Die Verfügbarkeit von Notepad++ für macOS markiert einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklercommunity: Es lässt sich nun nahtlos zwischen Windows- und macOS-Systemen wechseln, ohne auf die gewohnten Funktionen des Editors verzichten zu müssen. Für macOS lässt sich das rund 35 MB große Notepad++ als Dmg-Datei herunterladen und setzt mindestens einen Intel-Mac mit macOS 11 Big Sur und 4 GB RAM voraus.