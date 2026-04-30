Entspannung mal anders: Sonaur passt Ambient-Sounds an Wetter und Körper an

Wer in stressigen Momenten nach entspannenden Klängen zur Konzentration, für einen besseren Schlaf oder zur Meditation sucht, findet im App Store bereits reichlich Material. Angefangen von Natursounds bis hin zu Apples eigenen Entspannungs-Tracks bieten sich viele Möglichkeiten.

Was eine App wie Sonaur anders macht, ist der Verzicht auf Dauerschleifen und Loops, die man sonst von vielen Sound-Apps kennt. Die Anwendung verwandelt Echtzeitdaten in sich ständig verändernde Ambient-Musik. Letztere kommt ohne die Zurhilfenahme von KI aus und wurde von Musikern komponiert und aufgenommen: „Nur reaktionsfähige Klanglandschaften, die für ein intensives, langes Hörerlebnis konzipiert sind“, heißt es vom Entwickler Scott Kiekbusch zu seiner Klang-App.

Sonaur (App Store-Link) steht als kostenlose Anwendung für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download bereit. Für die Installation ist mindestens iOS/iPadOS 17.0 bzw. watchOS 10.0 oder neuer erforderlich, ebenso wie rund 64 MB an freiem Speicherplatz. Die grundsätzliche Nutzung von Sonaur im sogenannten Wetter-Modus ist gratis, für die Verwendung des „Health Modus“ steht ein einmaliger In-App-Kauf in Höhe von 22,99 Euro bereit.

Die Anwendung soll sich vor allem für eine passende Hintergrunduntermalung bei konzentriertem Arbeiten, Fokussierung, Meditation, Achtsamkeit, bei kreativen Aufgaben, Entspannung, zur abendlichen Erholung oder für den Schlaf eignen. Dazu stehen in Sonaur insgesamt drei verschiedene Klanglandschaften, „Lush“, „Ethereal“ und „Golden Ratio“, bereit. Die App ordnet diese Samples in Echtzeit anhand von Wetterdaten für einen bestimmten Standort oder biometrischen Daten der Apple Watch an, so dass jede Hörsitzung einzigartig ist.

Im Wetter-Modus prägt das Echtzeit-Wetter die Musik: „Temperatur, Wind, Wolken, Licht und Regen bestimmen, wie und wann sich Klänge entfalten“, berichtet der Entwickler dazu. „Ein nebliger Morgen fühlt sich anders an als ein sonniger Nachmittag. Dieselbe Stadt klingt nie zweimal gleich.“ In der App können gleich mehrere Städte hinterlegt werden, um unterschiedliche Klänge passend zum Wetter am jeweiligen Standort generieren zu können.

Praktisch: Sleep-Timer und Nutzung im Flugmodus

Besonders interessant wird es durch die Aktivierung des sogenannten Health-Modus mit der Apple Watch: Die Herzfrequenz, HRV, Aktivität und Bewegungen der Hörer und Hörerinnen beeinflussen die Musik während des Hörens. Für den Health Modus ist zwingend eine Apple Watch erforderlich, die über die Companion-App von Sonaur dann die Herzfrequenz in Echtzeit misst und die Klänge entsprechend anpasst.

Ebenfalls Bestandteil von Sonaur sind optionale binaurale Beats, die mit verschiedenen Frequenzen für Schlaf, Konzentration, Meditation oder geistige Klarheit zu den Klanglandschaften hinzugeschaltet werden können. Darüber hinaus ist auch ein Sleep Timer mit 15 und 30 Minuten sowie einer oder zwei Stunden integriert worden, so dass die Musik nach der gewählten Zeitspanne langsam ausgeblendet wird.

Der Entwickler betont, dass alle Gesundheitsdaten lokal verarbeitet werden: Nichts wird gespeichert oder übertragen. Zudem funktioniert Sonaur auch im Flugmodus, so dass sich die App zur Entspannung oder Einschlafen bei Flugreisen oder in Gebieten ohne WLAN- oder Mobilfunkempfang verwenden lässt.

Bedingt durch die Tatsache, dass der Wetter-Modus von Sonaur komplett kostenlos nutzbar ist, kann die App mit ihren Klängen und binauralen Beats unverbindlich probiert und ohne Einschränkungen dauerhaft verwendet werden. Auch auf die Einblendung von Werbebannern oder das Einspielen von Werbejingles während der Wiedergabe wird verzichtet. Wer abschließend noch mehr zu den Klängen in Sonaur erfahren will, dem sei die informative offizielle Website zur App empfohlen.