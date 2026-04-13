Ab sofort ist die SwitchBot-App erneut im deutschen App Store erhältlich. Nutzer und Nutzerinnen können die Anwendung in der aktuellen Version 9.25 wieder herunterladen und aktualisieren. Zuvor war die App für etwa drei Wochen ohne Angabe von Gründen aus dem Store entfernt worden, auch wir berichteten darüber. Bestehende Installationen blieben von der Entfernung jedoch unberührt und funktionierten weiterhin wie gewohnt.

Sowohl Apple als auch SwitchBot haben sich bislang nicht öffentlich zu den Gründen für die vorübergehende Entfernung der App geäußert. Auf der eigenen Website erklärte erklärte das Unternehmen lediglich, gemeinsam mit dem App-Store-Team an einer Lösung zu arbeiten. Andere Länder waren von der Entfernung nicht betroffen.

Mit der Rückkehr der offiziellen SwitchBot-App (App Store-Link) erhält man nun nicht nur wieder Zugang zur gewohnten Oberfläche, sondern auch zu neuen Funktionen. Die aktuelle Version 9.25 bietet erweiterte Möglichkeiten für das Stressspielzeug „Kata“ sowie verbesserte Konfigurationsoptionen für Automationen. Diese beziehen sich insbesondere auf die CO₂-Messung des SwitchBot Meter Pro und die Steuerung des Heizkörperthermostats des Herstellers.

Zwischenlösung OneRobotics wird eingestellt

Während der Abwesenheit der offiziellen SwitchBot-App hatte das Unternehmen auf die Alternative OneRobotics verwiesen. Mit der Rückkehr der Haupt-App wurde OneRobotics jedoch wieder aus dem App Store entfernt. Nutzer und Nutzerinnen, die auf die Zwischenlösung ausgewichen waren, müssen nun zurück zur offiziellen SwitchBot-App wechseln, um künftig Updates und neue Funktionen zu erhalten. Dazu reicht es, sich nach dem Download der offiziellen SwitchBot-App mit den bisherigen Nutzerdaten einzuloggen: Die vorhandenen Geräte sollten dann problemlos übernommen werden.

Für SwitchBot-Nutzer in Deutschland endet die Phase der Unsicherheit nun mit der Rückkehr der App. Dennoch wirft der Vorfall Fragen zur Transparenz und Kommunikation zwischen App-Entwicklern und Apple auf. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Stellungnahmen folgen werden.