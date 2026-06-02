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Teufel Move 2: Neue Kopfhörer mit Kabel, HiFi-Klang und Headset

Für 29,99 Euro

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Teufel Move 2

Während heutzutage schnurlose Kopfhörer besonders großer Beliebtheit erfreuen, dreht Teufel den Spieß jetzt um. Mit dem Teufel Move 2 präsentiert der Berliner Audiospezialist einen neuen Kopfhörer mit Kabel, HiFi-Sound und In-Line-Fernbedienung.

Der Teufel Move 2 richtet sich an Audio-Fans, die unkompliziert und in hoher Qualität Musik hören wollen. Da die neue Generation auf USB-C setzt, ist der Move 2 mit den neuesten Smartphones, Tablets, Computern und mehr kompatibel. Was bleibt, ist der typische Teufel-Sound.


An Bord sind 9,1 Millimeter große Linear-HD-Treiber, die natürlichen, hochauflösenden HiFi-Klang mit ausgewogenem Bass, weichen Mitten und präzisen Höhen versprechen. Ohne externe Adapter liefert der Kopfhörer dank digitaler USB-C-Soundkarte hohe, verzerrungsfreie Pegel.

Mit Fernbedienung und Mikrofon

Teufel Move 2
Neue Kopfhörer mit Kabel und Fernbedienung.

Die In-Line-Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Steuerung der Wiedergabe, Lautstärke und Sprachsteuerung. Darüber hinaus lässt sich über das eingebaute Mikrofon mit guter Sprachverständlichkeit telefonieren oder Audio aufnehmen.

Da Teufel gleich vier weiche und austauschbare Ear-Tips mitliefert, sollte ein passender Sitz im Ohr gewährleistet sein. Das Kabel ist nicht nur flexibel, sondern auch 130 Zentimeter lang.

Mit 29,99 Euro ist der Teufel Move 2 erfreulich günstig, allerdings steht nur eine schwarze Variante bereit.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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