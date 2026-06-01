AirPods Pro 3 mit Case

AirPods Pro 3: Jetzt für nur 189 Euro zuschlagen

60 Euro günstiger als bei Apple

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AirPods Pro Kopfhörer

Die neue Woche startet direkt mit einem echten Knaller-Angebot. Bei Amazon könnt ihr die AirPods Pro der dritten Generation derzeit zum neuen Bestpreis kaufen. Nachdem der Preis zuletzt schon unter 200 Euro gefallen war, könnt ihr jetzt für nur 189 Euro zuschlagen. Die Lieferung kann, wenn ihr etwas Glück habt und Prime-Abonnent seid, sogar noch heute Abend erfolgen.

Direkt bei Apple kosten die In-Ear-Kopfhörer der aktuellen Generation übrigens 249 Euro, also genau 60 Euro mehr. Hier könnt ihr also mal eben 24 Prozent sparen, was für Apple-Verhältnisse schon ziemlich viel ist. Aber was genau erwartet euch eigentlich bei den AirPods Pro 3 und lohnt sich für euch möglicherweise ein Upgrade?


Das sind die wichtigsten Verbesserungen der AirPods Pro 3

Zunächst einmal hat sich Apple um die Klangqualität gekümmert, wobei bisherige AirPods keineswegs schlecht klingen. Es wird eine neue akustische Plattform verbaut, wodurch der Sound räumlicher und detailreicher wirkt. Bässe klingen kräftiger, während Mitten klarer bleiben, sodass jedes Instrument präziser hörbar wird und Stimmen natürlicher erscheinen.

Die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung arbeitet deutlich effizienter, weil sie laut Apple bis zu doppelt so viele Umgebungsgeräusche reduziert wie die vorherige Generation. Im direkten Vergleich finde ich die Geräuschunterdrückung in den AirPods Pro 3 definitiv besser. Ob es nun doppelt so gut ist, das kann ich mit meinen Ohren aber wirklich nicht beurteilen.

AirPods Pro 3 beim Sport.
Die AirPods Pro 3 messen auch die Herzfrequenz.

Und falls ihr Sport treibt und dabei nicht auf Musik verzichten wollt, bietet die dritte Generation ebenfalls ein spannendes Extra. Erstmals messen die AirPods Pro die Herzfrequenz während Workouts, weil integrierte Sensoren biometrische Daten kontinuierlich erfassen. Bis zu 50 Trainingsarten lassen sich analysieren, während Bewegungsringe, Kalorienverbrauch und Schritte automatisch mit dem iPhone synchronisiert werden. Mit bis zu acht Stunden ununterbrochener Wiedergabe klappt es dabei sogar ganz locker mit dem Marathon, selbst wenn ihr noch nicht ganz in Form seid.

Ein Highlight der AirPods bleibt dagegen unverändert gut. Automatisches Gerätewechseln funktioniert weiterhin zwischen iPhone, iPad und Mac, während die Audiofreigabe gemeinsames Hören mit zwei AirPods-Paaren ermöglicht. So gut wie die AirPods funktionieren keine anderen Kopfhörer mit euren Apple-Geräten.

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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