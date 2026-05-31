In allen Farben: So könnte das iPhone 18 Pro aussehen

Nicht nur die Software- und Hardware-Upgrades machen das kommende iPhone 18 Pro spannend, sondern auch die Farbauswahl. Der Leaker Sonny Dickson hat jetzt Fotos von Dummy-Modellen geteilt, die die vier gemunkelten Farben zeigen. Damit gibt es erstmals einen realistischen Eindruck vom optischen Erscheinungsbild der kommenden Produktreihe.

Die möglichen Farbvarianten sind schon vorab durchgesickert: Schwarz, Silber, Hellblau und Schwarzkirsche. Dabei ergänzt der Leaker, dass „Dark Cherry“ wahrscheinlich der nächste Star wird – so wie es bei dem Orange der iPhone-17-Pro-Modelle der Fall war.

„Schwarzkirsche“ beziehungsweise „Dark Cherry“ geistert schon seit Anfang des Jahres durch das Netz. Zuvor wurde der Farbton noch als „tiefes Rot“ bezeichnet, wobei sich jetzt zeigt, dass die Farbvariante eher in einen violetten Ton abdriftet.

Dummy-Modelle geben ersten Eindruck der neuen iPhone-Farben

Die jetzt veröffentlichten Dummy-Modelle sind besonders interessant, weil sie die Farben erstmals als physische Modelle zeigen. Bislang basierten die Informationen überwiegend auf Lieferkettenberichten, internen Dokumenten oder digitalen Renderings.

Allerdings ist bei solchen Vorabmodellen Vorsicht geboten. Dummy-Geräte werden meist aus Kunststoff oder einfacheren Materialien gefertigt und entsprechen nicht dem Qualitätsniveau späterer Serienmodelle. Dadurch können Farben, Oberflächen und Reflexionen von der finalen Version abweichen.

Trotzdem passen die gezeigten Modelle erstaunlich gut zu den bisherigen Leaks. Das spricht dafür, dass Apple die Farbpalette inzwischen weitgehend festgelegt haben könnte.

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