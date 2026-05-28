Anker Nano Ladegerät mit Display auf dem Prüfstand

Das neue Anker Nano Ladegerät, das 45 Watt Leistung bietet, ist mit einem Display ausgestattet, das während des Ladevorgangs nützliche Informationen anzeigt. Was der technisch moderne Stecker kann und ob das Display einen echten Mehrwert bietet, möchte ich im folgenden Test mit euch klären.

Die großen Smartphone-Hersteller legen ja schon länger kein Netzteil mehr mit in den Karton. Das freut Anker natürlich umso mehr, denn so können sie mehr Ladegeräte verkaufen. Der Vorteil: Die Stecker von Anker sind ohnehin deutlich besser als die von Apple. Apple steckt in die eigenen Ladegeräte keine Liebe, so wie sie es bei den Produkten tun – irgendwie eine komische Entscheidung.

Besonders spannend ist das Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt und Display. Es bietet nicht nur einen sehr kompakten Formfaktor, sondern auch ein Display für Zusatzinformationen. Wer denkt, ein Netzteil lädt einfach nur das Smartphone auf, hat zwar recht, allerdings passiert im Hintergrund deutlich mehr. Das Gerät kommuniziert mit dem Ladegerät und umgekehrt. Genau aus diesem Grund ist ein Display sinnvoll, um die Daten verständlich darstellen zu können.

Sobald ich mein iPhone Air oder iPhone 17 Pro Max anschließe, erkennt das Ladegerät mein Smartphone und zeigt das auch auf dem Display an. Steckt das Netzteil nur in der Steckdose, gibt es einen Ladebegleiter, der hin und wieder auch etwas Quatsch macht. Verschiedene Animationen sind im Standby-Modus vorprogrammiert. Die sind schön anzusehen, allerdings schaltet sich das Display aus, wenn 1 Minute nichts passiert. Optional lässt sich das Zeitfenster auf 5 Minuten erweitern.

Welche Smartphones kann das Netzteil identifizieren?

Das Netzteil erkennt das iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max, die iPhone-15-Serie, iPhone-16-Serie und iPhone-17-Serie (ohne iPhone 17e). Darüber hinaus sind auch das iPad 9, 10 und 11, das iPad mini 6 und 7, das iPad Air 4 und 5 sowie das iPad Pro ab 2021 mit dabei. MacBooks sowie weitere iPhone- und iPad-Modelle sollen in einer späteren Version implementiert werden. Darüber hinaus sind auch zahlreiche Geräte von Samsung, Xiaomi, Google und mehr gelistet.

So arbeitet das Anker Nano Ladegerät

Nachdem ich mein iPhone angeschlossen habe, startet sofort der Ladevorgang – natürlich mit einer passenden Animation. Da die Geräte kommunizieren, zeigt das Display sogar den aktuellen Ladestatus in Prozent an, sodass ein Blick auf das Netzteil ausreicht. Ist das Display inaktiv, genügt ein Klick auf den kleinen Button auf der Oberseite. Darüber hinaus seht ihr auch ständig, mit wie viel Watt das angeschlossene iPhone geladen wird.

Da Anker auf moderne Technik setzt, erfolgt die Aufladung nicht nur um bis zu 20 Grad kühler, sondern auch effizient. Dafür ist ein 3-Phasen-Laden integriert: Zwischen 0 und 20 Prozent erfolgt das Schnellladen mit 45 Watt, während zwischen 20 und 80 Prozent konstant mit 30 Watt weitergeladen wird. Danach startet die Erhaltungsladung mit 15 Watt. Das Netzteil passt die Ladeleistung dynamisch an die Anforderungen des Geräts an, damit der Akku möglichst lange hält.

Meine Beobachtung sagt: Passt ungefähr. Es sind immer mal ein paar Schwankungen drin, aber gerade am Anfang ist das iPhone schnell wieder bei 20 Prozent angelangt. Das ist cool, da man so ein leeres iPhone schnell wieder mitnehmen kann. Wer sein iPhone ohnehin über Nacht lädt, profitiert vom Care-Modus. Hier wird kontinuierlich mit maximal 20 Watt geladen, um den Akku zu schonen.

Der USB-C-Anschluss musste weichen

Herkömmliche Netzteile haben ihre Anschlüsse so gut wie immer auf der Vorderseite. Da Anker hier aber das Display verbaut, befindet sich der USB-C-Anschluss auf der Oberseite. Das hat den Vorteil, dass man den Anschluss sowohl nach oben als auch nach unten drehen kann, indem man das ganze Netzteil einfach dreht. Das Display dreht sich zwar nicht automatisch mit, lässt sich aber mit zwei langen Klicks manuell korrekt ausrichten.

Es wäre zwar schade, wenn das Anker Nano Ladegerät hinter einem Schränkchen zum Einsatz kommt, doch das Design stellt sicher, dass das Kabel nicht abknickt, da es entweder nach oben oder unten geführt wird.

Da das Netzteil lediglich einen Anschluss bietet, ist das Aufladen mehrerer Geräte nicht möglich.

Braucht ein Netzteil wirklich ein Display?

Meine Erfahrungen mit dem Anker Nano Ladegerät sind sehr positiv. Die Ladeleistung stimmt und es gibt sowohl einen intelligenten als auch einen langsamen Lademodus. Das Display ist „nice to have“ und zeigt Daten an, die sonst verborgen bleiben. Im Alltag kann ich aber bestätigen, dass ich das Display nur kurz nutze und anschließend die Aufladung einfach abwarte. Wer auf das Display verzichten kann, bekommt bei anderen Modellen zum Beispiel einen zusätzlichen Anschluss.

Mein Fazit zum Anker Nano Ladegerät

Insgesamt beweist Anker, dass sie ein modernes und technisch versiertes Netzteil bauen können. Es ist kompakt, smart und bietet mehrere Lademodi. Die Verarbeitung ist wie immer erstklassig und die Wahl der Farben passt zum iPhone: Orange, Hellblau, Schwarz und Weiß. Wer sich sowohl für Leistungs- als auch Temperaturdaten interessiert, ist bei diesem Ladegerät an der richtigen Adresse. Das Display bietet auf jeden Fall einen Mehrwert, allerdings zeigt sich in der Praxis, dass man die angezeigte Daten wenn nur ganz kurz wahrnimmt.

Mit 29,98 Euro ist die schwarze Version derzeit am günstigsten, gefolgt von Blau und Weiß für 33,99 Euro. Lediglich das orange Ladegerät ist aktuell nur zum Vollpreis von 39,99 Euro zu bekommen.