Halide Mark III: Kamera-App fürs iPhone jetzt mit fünf neuen Looks und RAW-Bearbeitung

Die lang erwartete Version 3.0 von Halide ist da und sie kommt als Halide Mark III mit einem klaren Versprechen: Bessere Fotos direkt ab dem Auslöser. Schon im Dezember 2024 hatte das Team die Weichen für ein großes Update gestellt, das nun Realität wird. Die App, bekannt für ihre professionellen Funktionen, setzt diesmal auf drei zentrale Innovationen, die mehr kreativen Spielraum beim Fotografieren geben als je zuvor.

Im Mittelpunkt steht „Halide Looks“, eine Sammlung von fünf physikalisch präzisen Bildverarbeitungsprofilen, die in Kombination mit der Filmsimulations-Engine und optionalem HDR neue expressive Möglichkeiten eröffnen. Jeder Look ist auf spezifische Szenarien zugeschnitten. Das sind die Beschreibungen des Entwicklerteams:

Valencia: „Ein großartiger Look für Landschaften und Stadtansichten, mit interessanten Effekten bei Porträts und Hauttönen. Er zeichnet sich durch starken Kontrast, tiefe Sättigung und eine klare Farbtrennung aus.“

„Ein großartiger Look für Landschaften und Stadtansichten, mit interessanten Effekten bei Porträts und Hauttönen. Er zeichnet sich durch starken Kontrast, tiefe Sättigung und eine klare Farbtrennung aus.“ Rembrandt: „Unser Porträt-Look, bei dem ein starker Kontrast in den Mitteltönen die Knochenstruktur und die Beleuchtung betont. Die satten Farben im unteren Bereich laufen mit zunehmender Belichtung ins Weiß über, was für eine perfekte Gleichmäßigkeit der Hauttöne sorgt und die Gesichtskonturen hervorhebt. Im Vergleich zur Standardverarbeitung des iPhones finden wir die Unterschiede auffällig.“

„Unser Porträt-Look, bei dem ein starker Kontrast in den Mitteltönen die Knochenstruktur und die Beleuchtung betont. Die satten Farben im unteren Bereich laufen mit zunehmender Belichtung ins Weiß über, was für eine perfekte Gleichmäßigkeit der Hauttöne sorgt und die Gesichtskonturen hervorhebt. Im Vergleich zur Standardverarbeitung des iPhones finden wir die Unterschiede auffällig.“ Nova: „Eignet sich eher für Landschaften und Stadtansichten als für Porträts und zeichnet sich durch außergewöhnliche Farben, einen starken Kontrast und sanfte, pfirsichfarbene Lichter aus.“

„Eignet sich eher für Landschaften und Stadtansichten als für Porträts und zeichnet sich durch außergewöhnliche Farben, einen starken Kontrast und sanfte, pfirsichfarbene Lichter aus.“ Zephyr: „Ein subtiler und zurückhaltender Look, der sich durch einen dezenten filmischen Kontrast auszeichnet, gepaart mit satten Hauttönen und Blattwerk. Er hat den Charakter eines traditionellen Abzugs, aber seine neutrale Tonwertskala und der abgestimmte Kontrast machen ihn zu einer großartigen Wahl für eine Vielzahl von Motiven und visuellen Absichten.“

„Ein subtiler und zurückhaltender Look, der sich durch einen dezenten filmischen Kontrast auszeichnet, gepaart mit satten Hauttönen und Blattwerk. Er hat den Charakter eines traditionellen Abzugs, aber seine neutrale Tonwertskala und der abgestimmte Kontrast machen ihn zu einer großartigen Wahl für eine Vielzahl von Motiven und visuellen Absichten.“ Chrome Noir: „Unser hauseigener, panchromatischer Schwarz-Weiß-Look mit mittlerem Kontrast.“

Neues Foto-Lab versteht sich auch mit externen RAW-Aufnahmen

Doch Halide Mark III geht über reine Aufnahmetechniken hinaus. Mit dem neuen Photo Lab führt die App einen leistungsstarken Fotoeditor ein, der besonders RAW-Aufnahmen in den Fokus rückt. Nutzer und Nutzerinnen können Belichtung, HDR-Effekte und Filmsimulationen in Echtzeit anpassen, und das nicht nur für iPhone-Fotos. Als Beta-Funktion unterstützt der Editor sogar RAW-Dateien von Canon, Sony, Nikon, Leica, Fujifilm und Hasselblad, was Halide erstmals über die Grenzen der iPhone-Fotografie hinauswachsen lässt. Diese Funktion spielt vor allem auf dem iPad ihre Stärken aus, wo die App ebenfalls verfügbar ist.

Ein weiteres Highlight ist das überarbeitete Kameradesign, das die Bildkomposition in den Mittelpunkt stellt. User können nun zwischen gängigen Film-Seitenverhältnissen wie 35 mm (3:2), Mittelformat (1:1) oder Panorama (65:24) wählen, inklusive eines dynamischen Formats für Instagram. Dazu kommen erweiterte Kompositionsraster wie der Goldene Schnitt oder die Rabatierung des Rechtecks, die Profis und Enthusiasten gleichermaßen ansprechen sollen. Wer das klassische Layout von Mark II bevorzugt, kann dieses weiterhin nutzen.

Die App bleibt dabei treu zu ihrem Wurzeln: Halide Mark III (App Store-Link) ist ein kostenloses Update für die Bestandskundschaft von Mark II. Neue Nutzer und Nutzerinnen können die App für 69,99 Euro einmalig erwerben oder sich für ein Abonnement von 22,99 Euro pro Jahr entscheiden. Die App ist für iPhones und iPads im deutschen App Store erhältlich und benötigt neben iOS/iPadOS 18.0 oder neuer auch rund 91 MB an freiem Speicherplatz.