Tigerbox mini: Kinder-Lautsprecher nach Update deutlich verbessert

Die Toniebox ist ohne Zweifel der bekannteste Kinder-Lautsprecher, den es im Handel gibt. Mein großer Sohn zieht mittlerweile die Tigerbox Touch vor, dort hat er deutlich mehr Auswahl. Und falls ihr in der Familie bleiben wollt, gibt es für die kleineren Kinder die Tigerbox Mini. Und genau die wurde jetzt mit einem großen Update deutlich besser gemacht – und zudem kurzzeitig auf 69,99 Euro reduziert.

Einen ersten Eindruck von der Tigerbox Mini haben wir uns schon im vergangenen Herbst gemacht. Damals haben wir die tolle Hardware gelobt, mussten allerdings auch feststellen, dass es rund um die Software noch an der einen oder anderen Stelle hakt. Nun hat das Team aus Hamburg an wichtigen Stellschrauben gedreht.

So verfügt die Tigerbox Mini jetzt über ein Nachtlicht, bei dem ihr Farbe, Helligkeit und Dauer einstellen könnt. Von 30 Minuten bis dauerhaft an. Und auch morgens kann der Lautsprecher schon in den Alltag integriert werden, falls ihr das möchtet. Die Aufwachbegleitung liefert euch singende Vögel, einen krähenden Hahn oder das erwachende Dorf mit Glockenturm. Über fünf Minuten hinweg werden die Geräusche langsam lauter.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Steuerung der Tigerbox Mini. Bisher war die Auswahl der Titel, quasi das Scrollen von links nach rechts auf dem Display, ausschließlich mit dem Auswahlrad möglich. Auch ich habe schnell festgestellt, dass meine Tochter viel lieber von links nach rechts über das Display wischt. Genau das ist mit der neuen Software-Version möglich.

Das sind die weiteren Neuerungen für die Tigerbox mini

Schnellzugriffsmenü (drei Punkte, rechts unten): Tastensperre, Nachtlicht und Power-Menü. Alles an einem Ort, schnell erreichbar.

Tastensperre, Nachtlicht und Power-Menü. Alles an einem Ort, schnell erreichbar. Spürbar schneller: Weniger Warten, mehr Hören. Die Wiedergabe startet jetzt deutlich schneller als bisher.

Weniger Warten, mehr Hören. Die Wiedergabe startet jetzt deutlich schneller als bisher. Systemtöne ausschalten: Batteriehinweise, Startsound und Abschiedsmelodie lassen sich im Elternmenü deaktivieren.

Batteriehinweise, Startsound und Abschiedsmelodie lassen sich im Elternmenü deaktivieren. Home-Button aktiviert den Bildschirmschoner: Ein Druck auf Home schaltet das Display nicht mehr aus, sondern aktiviert den Bildschirmschoner. Die Wiedergabe läuft dabei einfach weiter.

Insgesamt viele spannende Neuerungen – und wie ich neulich bei einem Besuch in Hamburg erfahren habe, auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es wird auch in Zukunft weiter an der Software geschraubt, wobei euch die große Tigerbox Touch nicht zu kurz kommen wird.

Tigerbox Mini aktuell zum Schnäppchenpreis erhältlich

Vier der fünf verfügbaren Designs der Tigerbox Mini bekommt ihr derzeit besonders günstig. Statt 129,99 Euro zahlt ihr bei Amazon nur 69,99 Euro – zwei Wochen Streaming sind dabei inklusive. Danach bekommt ihr das Tigertones Ticket für zwei Kinder-Profile für 99,99 Euro pro Jahr. Damit könnt ihr nicht nur auf der Tigerbox hören, sondern auch auf über 30.000 Audiotitel für Kinder über die Tigertones-App zugreifen.