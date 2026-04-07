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Netflix Playground: Neue App sammelt Spiele für Kinder

Ab dem 28. April weltweit erhältlich

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Mobile Spiele sind schon seit einigen Jahren ein Teil des Netflix Universums. Mit einem aktiven Abonnement bei dem Streaming-Anbieter kann man bereits auf einige tolle Titel zugreifen. Es sind einige sonst kostenpflichtige Spiele aus dem App Store mit dabei, dazu gesellen sich einige exklusive Titel. Ich erinnere mich gerne an die etwas andere Städtebau-Simulation Terra Nil, die mittlerweile aber leider wieder aus dem App Store entfernt wurde.

Mit Netflix Playground (US App Store-Link) bietet der Streaming-Anbieter jetzt eine eigenständige App an, in der gleich mehrere Spiele für Kinder unter acht Jahren enthalten sind. Und das natürlich ohne Werbung und ohne In-App-Käufe. Es ist lediglich ein aktives Netflix-Abonnement erforderlich.


Netflix Playground ist bereits in den USA, Kanada, Großbritannien und einigen weiteren englischsprachigen Ländern erhältlich. Der weltweite Launch inklusive Deutschland-Start wurde für den 28. April angekündigt, wir müssen also noch drei Wochen warten.

Zum Start sind in Netflix Playground acht Spiele für Kinder enthalten, weitere sollen folgen. Mit dabei ist bereits ein Spiel mit Peppa Wutz und auch die Sesamstraße ist enthalten. Es gibt kleine Jump’n’Runs als auch ein nettes Ausmalspiel. Anbei findet ihr den Trailer.

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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