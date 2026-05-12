Ice Find: Armbanduhr für Kinder mit AirTag-Technik

Mittlerweile gibt es ja Kinderuhren mit sämtlichem Schnick-Schnack, die teuren Modelle sind sogar mit Mobilfunk und Kamera ausgestattet. Für uns ist das alles ein bisschen zu viel – allerdings haben wir uns für manche Situationen dann doch eine Tracking-Funktion gewünscht. Aktuell schauen wir uns daher die Ice Find Kinderuhr von Ice-Watch genauer an.

Die Armbanduhr für Kinder ist in sechs verschiedenen Designs erhältlich und kostet regulär 99 Euro. Neben dem klassischen Uhr-Design mit einem austauschbaren Armband gibt es noch ein integriertes Extra, nämlich eine direkte Anbindung an Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Damit funktioniert die Uhr ähnlich wie ein AirTag, nur ohne die Nahdistanzortung (wobei diese bei einem Produkt dieser Art wohl eh nicht ganz so wichtig ist).

Ice Find: Vor- und Nachteile der „Wo ist?“-Technik

Generell hat das natürlich ein paar Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist vermutlich, dass man keine aktuelle GPS-Position bekommt, wie bei den hochgezüchteten Kinderuhren. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Vorteile, die für uns überwiegen.

Zunächst einmal ist keine Installation einer Hersteller-App erforderlich, die Ice Find Uhr kann direkt mit der „Wo ist?“-App gekoppelt werden. Während andere Uhren oft nach wenigen Tagen aufgeladen werden müssen, hält die Ice Find mit der integrierten Knopfzelle wohl rund ein Jahr. Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass die „Wo ist?“-Technik von Apple gerade in bewohnten Gebieten sehr zuverlässig und gut funktioniert.

Zusammen mit unserem Sohn werden wir die Ice Find in den kommenden Wochen noch einmal auf Herz und Nieren überprüfen und uns dann mit einem ausführlichen Feedback bei euch melden. Konkrete Fragen könnt ihr gerne schon hier in die Kommentare schreiben. Falls ihr schon jetzt zuschlagen wollt, bekommt ihr die Uhr – je nach Farbe – auf Amazon für Preise zwischen 66 Euro und 99 Euro.