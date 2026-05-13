Bartender Pro macht die MacBook-Notch deutlich nützlicher

Die bekannte Mac-App Bartender bekommt mit „Bartender Pro“ ein umfangreiches Upgrade spendiert. Während die Software bisher vor allem für das Verwalten und Ausblenden von Menüleisten-Icons genutzt wurde, erweitert die neue Pro-Version nun die Notch aktueller MacBooks um zusätzliche Funktionen.

Im Mittelpunkt steht die neue „Top Shelf“-Ansicht. Sie verwandelt die Notch in einen kleinen Bereich für Schnellzugriffe, Widgets und Live-Informationen. Nutzer und Nutzerinnen können dort unter anderem Inhalte aus der Zwischenablage abrufen, Dateien temporär speichern oder direkt per AirDrop versenden. Darüber hinaus unterstützt die Oberfläche Widgets für Kalender, Wetter sowie Musikdienste wie Apple Music oder Spotify.

Widgets, Musiksteuerung und KI-Tracking

Bartender Pro integriert außerdem einen vollständigen „Now Playing“-Controller zur Musiksteuerung direkt in der Notch. Gleichzeitig lassen sich Benachrichtigungen für anstehende Termine anzeigen. Auch praktische Systeminfos fehlen nicht. Lautstärke, Displayhelligkeit oder Akkustand können ebenfalls direkt über die Top-Shelf-Oberfläche eingeblendet werden.

Die Zwischenablage arbeitet auf Wunsch automatisch im Hintergrund und speichert kopierte Inhalte fortlaufend. Passwörter lassen sich dabei gezielt ausschließen. Zudem lässt sich individuell festlegen, wie lange Inhalte oder abgelegte Dateien gespeichert bleiben sollen.

Funktioniert sogar ohne Notch

Interessant ist außerdem, dass Bartender Pro nicht zwingend ein MacBook mit Notch voraussetzt. Zwar wurde die Funktion speziell dafür entwickelt, die neuen Werkzeuge laufen allerdings auch auf Macs ohne Aussparung im Display.

Bartender Pro bleibt optional. Wer lediglich die klassischen Funktionen der bekannten Menüleisten-App nutzen möchte, kann weiterhin bei Bartender 6 bleiben. Das neue Pro-Abo kostet 12,81 Euro pro Jahr und umfasst neben Bartender 6 auch sämtliche zukünftigen Upgrades. Alternativ bleibt Bartender 6 weiterhin als Einmalkauf für rund 17 Euro verfügbar. Zusätzlich existiert weiterhin die „Mega Supporter“-Option für knapp 70 Euro, die lebenslangen Zugriff inklusive Bartender Pro verspricht.