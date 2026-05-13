Cheetah 2 Ultra: Amazfit präsentiert neue Trailrunning-Smartwatch

Amazfit, der bekannte Anbieter von Sport-Wearables, hat heute die Cheetah 2 Ultra vorgestellt, eine Smartwatch, die speziell für Trailrunner und Ultra-Langstreckenläufe entwickelt wurde. Die Uhr soll Athleten und Athletinnen in Training, Regeneration und Wettkämpfen unterstützen, besonders in extremen Bedingungen wie bergigem Gelände.

Ein zentrales Merkmal der Cheetah 2 Ultra ist ihre außergewöhnliche Akkulaufzeit. Mit bis zu 30 Tagen bei normaler Nutzung und bis zu 60 Stunden im GPS-Modus übertrifft sie viele Mitbewerber. Dies macht sie besonders für mehrtägige Ultra-Challenges interessant, bei denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.

Präzise Navigation für unwegsames Gelände

Die Uhr bietet fortschrittliche Offline-Navigationsfunktionen, darunter topografische Vollfarbkarten, die ohne Internetverbindung funktionieren. Nutzer und Nutzerinnen erhalten Echtzeit-Informationen zu Distanzen, Höhenunterschieden und Steigungswinkeln. Sprachgeführte Hinweise zu Routenänderungen sind ebenfalls möglich, was besonders in abgelegenen Gebieten nützlich ist.

Die Cheetah 2 Ultra wurde zudem für extreme Bedingungen konzipiert: Ein *helles AMOLED-Display mit 3000 Nits sorgt auch bei Sonneneinstrahlung für beste Lesbarkeit. Die Titan-Konstruktion der Güteklasse 5 und eine kratzfeste Saphirglasabdeckung garantieren Langlebigkeit. Sechs Militärstandard-Zertifizierungen bestätigen die Widerstandsfähigkeit gegen Wetterextreme.

Sicherheitsfeatures für Nachtläufe und Notfälle

Für maximale Sicherheit im Gelände verfügt die Uhr über eine zweifarbige Taschenlampe (weiß/rot) und einen SOS-Modus. Das Dual-Antennen-GPS sorgt selbst in dichten Wäldern oder Schluchten für präzise Ortung, wo herkömmliche Systeme oft versagen.

Die Cheetah 2 Ultra misst 80 von 84 Trainingsparametern in Echtzeit, darunter steigungskorrigierte Distanz, Pace, Steigungsgrad, Höhe und Körpertemperatur. Zusätzlich werden Trainingsbelastung, Ermüdungsgrade, Laktatschwelle und der Status des Nervensystems (über Herzfrequenzvariabilität) analysiert. Diese Daten helfen, die eigene Regeneration und Trainingsplanung zu optimieren.

Mit 64 GB Speicherplatz bietet die Uhr Platz für Karten, Audiomaterial und Apps wie den Jet Lag Manager. Sie ist kompatibel mit gängigen Sport-Apps wie TrainingPeaks, Runna und Intervals.icu sowie mit Strava für die Synchronisation von Aktivitäten. Zudem unterstützt sie NFC-Zahlungen und ist mit Zubehör wie dem Amazfit Helio Strap oder Geräten von Drittanbietern wie Stryd kombinierbar.

Verfügbarkeit und Preis

Die Amazfit Cheetah 2 Ultra ist ab dem heutigen 13. Mai 2026 über die deutsche Amazfit-Website und ausgewählte Handelspartner erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Sportarmbänder (Silikon und Nylon). Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 599,90 Euro.