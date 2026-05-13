Twelve South PowerClip: Mini-Powerbank mit zwei USB-C-Kabeln

Wer sein iPhone unterwegs schnell aufladen möchte, kann auf kompakte Modelle setzen. Mit dem Twelve South PowerClip stellt das Unternehmen eine weitere Powerbank vor, die zwar nur 2.000 mAh liefert, dafür aber besonders gut transportabel ist.

Mit einer Kapazität von 2.000 mAh versorgt der PowerClip ein Smartphone im Notfall und lädt dieses auf rund 30 Prozent auf. Twelve South verfolgt dabei bewusst keinen Ansatz für maximale Kapazität, sondern setzt stattdessen auf Alltagstauglichkeit und Mobilität.

Dank integrierter Befestigungsöse und eines abnehmbaren Karabiners aus Zinklegierung lässt sich die Powerbank unkompliziert an Taschen, Gürtelschlaufen oder Rucksäcken befestigen. Dadurch soll sie eben nicht vergessen werden, sondern jederzeit sofort verfügbar sein.

Zwei USB-C-Kabel immer mit dabei

Besonders praktisch: Zwei fest integrierte USB-C-Kabel befinden sich direkt am Gerät. Damit können gleichzeitig bis zu zwei Geräte geladen werden, ohne zusätzlich ein separates Kabel mitnehmen zu müssen. Eines der Kabel dient außerdem dazu, den PowerClip selbst wieder aufzuladen. Laut Hersteller dauert eine vollständige Ladung weniger als zwei Stunden.

Darüber hinaus unterstützt die kompakte Powerbank sogenanntes Pass-Through-Charging. Das bedeutet, dass der Akku selbst geladen werden kann, während gleichzeitig ein anderes Gerät mit Strom versorgt wird. LED-Anzeigen informieren zusätzlich über den aktuellen Ladestand.

Farben, Preis und Verfügbarkeit

Der PowerClip erscheint in mehreren Farbvarianten. Neben den eher klassischen Tönen Dune und Slate stehen auch auffälligere Farben wie Mint, Fuchsia und Teal zur Auswahl. Damit ergänzt das neue Zubehör die bestehende Travel-Essentials-Reihe des Unternehmens rund um Produkte wie AirFly oder PowerCapsule.

Der Twelve South PowerClip startet ab dem 12. Mai 2026 zum Preis von 49,99 Euro. Zunächst erfolgt der Verkauf über den offiziellen Online-Shop von Twelve South (aktuell noch nicht verfügbar), später im Mai soll die kompakte Powerbank zusätzlich bei Amazon erhältlich sein.