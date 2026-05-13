Nur noch heute: Soundcore Boom Go 3i in allen Farben reduziert

So ein kleiner Lautsprecher wie der Soundcore Boom Go 3i ist ohne Zweifel das ideale Gadget, mit dem Kinder im Bus oder der Straßenbahn für ordentlich Stimmung sorgen können. Möglicherweise fällt euch auch noch der eine oder andere weitere Einsatzzweck ein. Klar ist jedenfalls: Heute bekommt ihr den noch recht neuen Lautsprecher von Anker wieder günstiger.

Während drei der vier Farben schon häufiger für die aktuellen 56,99 Euro statt 69,99 Euro erhältlich waren, gibt es eine Farbe zum ersten Mal günstiger. Der pinke Soundcore Boom Go 3i ist erstmals für 56,99 Euro erhältlich.

Mit Abmessungen von 11 x 11 x 4,7 Zentimetern ist der Lautsprecher definitiv kompakt und kann dementsprechend überall hin mitgenommen werden. Hilfreich ist dabei eine kleine Schlaufe, die in zwei verschiedenen Positionen verwendet werden kann. Perfekt, um den Soundcore Boom Go 3i an Stangen oder am Rucksack befestigen zu können. Müde wird der Lautsprecher dabei so schnell nicht. Bei halber Lautstärke, was für die meisten Situationen absolut ausreichend ist, hält der kleine Speaker 24 Stunden lang durch.

Ansprechender Klang bei kompakter Größe

Und wie sieht es mit dem Klang aus? Hier haben wir schon in unserem Testbericht festgehalten: „Den Klang muss man natürlich immer in Relation zur Größe setzen. Dass ein ausgewachsener Sonos Move einen besseren Sound bietet, das dürfte wenig überraschend sein. Ein Sonos Move passt andererseits aber auch nicht mal eben in die Jackentasche.“ Gemessen am Formfaktor macht der Soundcore Boom Go 3i dabei eine richtig gute Figur.

Abgerundet wird die ganze Geschichte von einigen Extras, etwa einer LED‑Beleuchtung, die auf Wunsch aber auch abgeschaltet werden kann. Zudem könnt ihr die Soundcore-App nutzen, um Spaß-Funktionen wie einen Megaphone-Modus zu nutzen oder den Equalizer nach euren Wünschen anzupassen.