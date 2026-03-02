Soundcore Boom Go 3i von Anker im Test

Eine Ankündigung zum neuen Bluetooth-Lautsprecher von Anker haben wir ja bereits mit euch geteilt. Nun ist der Soundcore Boom Go 3i offiziell im Handel erhältlich. Mit einem Preis von 69,99 Euro (Amazon-Link) ist er sogar günstiger als ursprünglich von uns angenommen. Was euch genau erwartet, wollen wir euch in diesem kleinen Testbericht mit auf den Weg geben. Denn trotz der kompakten Bauweise gibt es viele Features zu entdecken.

Die wichtigsten technischen Details des Soundcore Boom Go 3i

Der quadratisch gestaltete Lautsprecher ist rund 11 Zentimeter breit und etwa 4,7 Zentimeter tief. Hinter dem Frontgitter sind vier LED-Streifen verbaut, die über die Soundcore-App gesteuert werden können. Auf der Rückseite ist eine Silikonschlaufe zu finden, die an zwei verschiedenen Positionen am Lautsprecher eingehakt werden kann. So lässt sich der Soundcore Boom Go 3i beispielsweise am Lenker eines Fahrrads oder auch an einem Rucksack befestigen.

An den schmalen Seiten ist ebenfalls einiges los. An der Oberseite sind die Bedienelemente zu finden, also zwei Lautstärke-Buttons und der Play/Pause-Knopf. An der rechten Seite gibt es neben einem kleinen Digitaldisplay für die Anzeige des Akkustands vier Knöpfe: Auracast, Modus, Bluetooth und Power. An der Unterseite des Soundcore Boom Go 3i finden wir einen USB-C-Anschluss, der gleichzeitig als in und out verwendet wird. Damit könnt ihr also nicht nur den Lautsprecher aufladen, sondern beispielsweise auch ein leeres iPhone anschließen.

Bei ausgeschaltetem Licht und ohne Extra-Bass soll der Soundcore Boom Go 3i bei einer Lautstärke von 50 Prozent eine beeindruckende Laufzeit von 24 Stunden bieten. In einem Eco-Mode sind sogar bis zu 40 Stunden möglich. Und selbst wenn ihr es auf voller Lautstärke, mit Licht und BassUp-Mode auf die Spitze treibt, sind 6 Stunden Akkulaufzeit ein ordentlicher Wert. Das ist für die kompakte Größe wirklich sehr ordentlich.

Angebot soundcore Boom Go 3i by Anker, tragbarer Lautsprecher mit 15W Sound, 24h Spielzeit... 15W kraftvoller Sound & BassUp 2.0: Dieser extrem kompakte Lautsprecher überzeugt durch 15W kraftvollen Sound mit bis zu 92dB. Dank BassUp 2.0 klingt...

24h Spielzeit mit Akkuanzeige: Dieser kleine Lautsprecher lässt sich problemlos überall mithinnehmen und bietet 24h Akkulaufzeit pro Ladung...

So steht es um den Klang des Anker-Lautsprechers

Den Klang muss man natürlich immer in Relation zur Größe setzen. Dass ein ausgewachsener Sonos Move einen besseren Sound bietet, das dürfte wenig überraschend sein. Ein Sonos Move passt andererseits aber auch nicht mal eben in die Jackentasche.

Ich bin jedenfalls beeindruckt, was aus dem kleinen Ding rauskommt. Meine Apple Watch hat sich jedenfalls recht schnell mit einem Lautstärke-Alarm gemeldet. Von der Qualität her merkt man spätestens ab etwa 75 Prozent, dass die kompakte Technik an ihre Grenzen gerät.

Wie der Soundcore Boom Go 3i genau klingen soll, kann man glücklicherweise selbst bestimmen. Über die Tasten am Gerät kann man den Bass-Modus oder den Eco-Modus aktivieren. Über die Soundcore-App gibt es zudem Zugriff auf einen Equalizer mit verschiedenen Voreinstellungen und einem manuellen Modus.

Das gibt es in der Soundcore-App sonst noch zu entdecken

Die Installation der Soundcore-App ist aus meiner Sicht zwingend zu empfehlen, denn dort gibt es noch weitaus mehr zu entdecken. Neben dem bereits angesprochenen Equalizer gibt es dort auch einige Spaß-Funktionen, etwa einen Megaphon-Modus oder den Zugriff auf verschiedene Soundeffekte. Unter anderem eine Notfall-Sirene, die den Lautsprecher gefühlt komplett zerfetzt.

Ebenfalls einstellen könnt ihr die Lichteffekte, die über die LEDs ausgegeben werden. Der Soundcore Boom Go 3i leuchtet dabei in zum Beat passenden Lichtern oder ganz gemütlich vor sich hin. Die Farben könnt ihr frei bestimmen, auf Wunsch könnt ihr das Licht auch komplett deaktivieren. Was mir hier fehlt, ist eine Option für ganz normales, statisches Licht. Das dürfte technisch eigentlich keine große Sache sein.

Ansonsten ist es sehr schwer, echte Schwächen zu finden. Denn immerhin ist der Lautsprecher auch noch wasserfest und stoßfest gestaltet. In dieser Größe und Preisklasse ist er daher ziemlich weit vorn angesiedelt.