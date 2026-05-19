Apple führt KI-basierte Schreibhilfen in iOS 27 ein

Mit dem kommenden Update auf iOS 27 und iPadOS 27 wird Apple seine Schreibwerkzeuge um umfassende KI-Funktionen erweitern. Laut eines Berichts von Bloomberg plant das Unternehmen, eine überarbeitete Version von Siri als KI-Chatbot mit neuen Fähigkeiten in das Betriebssystem zu integrieren. Diese soll unter anderem erweiterte Textgenerierung und Umschreibungen ermöglichen.

Ein zentrales Element der Neuerungen ist ein direkter Zugriff auf die Schreibhilfen: Nutzer und Nutzerinnen finden künftig einen Schalter mit der Aufschrift „Mit Siri schreiben“ oben auf der Tastatur. Zudem erscheint die Option „Hilf mir beim Schreiben“, sobald Siri aktiviert wird, während ein Textfeld geöffnet ist. Diese Funktionen sollen das Verfassen von Texten in verschiedenen Apps erleichtern.

Grammatikprüfung in Apps wie Mail und iMessage

Ein besonderer Fokus liegt auf der Einführung eines KI-Grammatikprüfers für die Schreibwerkzeuge. Dieser funktioniert ähnlich wie Dienste wie Grammarly und wird in Apps wie iMessage und Mail verfügbar sein. Während des Schreibens erscheint ein transparentes Menü am unteren Bildschirmrand, das Vorschläge für Korrekturen und Verbesserungen anzeigt. User können diese Vorschläge einzeln annehmen, alle auf einmal übernehmen oder ignorieren.

Die Grammatikprüfung lässt sich bei Bedarf pausieren, und man kann auch zwischen verschiedenen markierten Textabschnitten wechseln. Bisher bietet Apple bereits eine grundlegende Rechtschreibprüfung an, doch die neue Funktion erweitert diese um Grammatikvorschläge und eine interaktive Bearbeitungsoberfläche.

Die offiziellen Vorstellungen der Updates für die Schreibwerkzeuge sind für die WWDC-Keynote am 8. Juni geplant. Neben den Schreibhilfen wird Apple außerdem aller Voraussicht nach KI-Updates für die Fotos- und Kamera-App sowie weitere Anwendungen ankündigen.