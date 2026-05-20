Google I/O 2026: Google zündet das KI-Feuerwerk – und setzt Apple massiv unter Druck

Während Apple seine großen KI-Pläne erst auf der WWDC Anfang Juni präsentieren wird, hat Google auf der diesjährigen Google I/O 2026 bereits gezeigt, wohin die Reise geht. Die Botschaft war dabei klar: Künstliche Intelligenz soll künftig überall präsent sein – in der Suche, auf Smartphones, im Browser und sogar im Alltag im Hintergrund arbeiten.

Im Mittelpunkt stand natürlich Gemini. Allerdings beschränkt sich Google längst nicht mehr nur auf einen klassischen Chatbot. Stattdessen baut der Konzern ein komplettes KI-Ökosystem auf, das Aufgaben eigenständig erledigen, Inhalte generieren und Nutzer dauerhaft begleiten soll.

Gemini Omni soll alles können

Besonders spannend war die Vorstellung von Gemini Omni. Das neue Modell kombiniert mehrere KI-Technologien und soll langfristig aus nahezu jeder Eingabe jede beliebige Ausgabe erzeugen können. Laut Google versteht das System physikalische Zusammenhänge wie Schwerkraft oder kinetische Energie deutlich besser und eignet sich dadurch unter anderem für realistischere Videobearbeitung.

Zum Start konzentriert sich Omni allerdings auf Videos. Nutzer und Nutzerinnen können Clips hochladen und anschließend per Sprache einzelne Elemente verändern oder komplette Szenen bearbeiten. Gleichzeitig startet mit Gemini Omni Flash bereits die erste abgespeckte Version direkt in der Gemini-App.

Darüber hinaus kündigte Google Gemini 3.5 Flash an. Das Modell soll laut CEO Sundar Pichai schneller arbeiten und dennoch Ergebnisse auf Spitzenniveau liefern. Intern testet Google bereits Gemini 3.5 Pro, das im kommenden Monat erscheinen soll.

Die Gemini-App wird deutlich intelligenter

Parallel dazu hat Google die Gemini-App optisch komplett überarbeitet. Die neue Designsprache namens „Neural Expressive“ bringt flüssigere Animationen, kräftigere Farben und ein stärker personalisiertes Nutzungserlebnis auf iOS, Android und Desktop.

Zusätzlich ziehen KI-Agenten ein. Ein Beispiel dafür ist „Daily Brief“, das automatisch personalisierte Tageszusammenfassungen erstellt. Noch interessanter wirkt allerdings Gemini Spark. Dabei handelt es sich um einen dauerhaften KI-Assistenten, der über virtuelle Maschinen rund um die Uhr aktiv bleibt – selbst wenn der eigene Rechner ausgeschaltet ist.

Spark kann mehrstufige Aufgaben eigenständig abarbeiten, Unteraufgaben planen und verschiedene Dienste kombinieren. Google integriert die Technik direkt in bestehende Produkte und will bald auch Drittanbieter-Apps anbinden.

KI direkt im Finder auf dem Mac

Auch Mac-Nutzer bekommen neue Funktionen. In der neuen Gemini-Mac-App lassen sich Dateien im Finder markieren und anschließend per Sprachbefehl verarbeiten. Google demonstrierte etwa das automatische Erstellen einer E-Mail inklusive Dateianhängen und Bildmaterial direkt aus dem Finder heraus.

Im Sommer folgen außerdem Sprachsteuerung und die neue Spark-Integration.

Google-Suche wird zur KI-Plattform

Die vielleicht wichtigste Ankündigung betrifft jedoch die Google-Suche selbst. Google beschreibt die Zukunft der Suchmaschine inzwischen klar als „KI-Suche“. Dafür erhält die Suche ein komplett überarbeitetes Eingabefeld, das nicht nur Text, sondern auch Bilder, Videos, Dateien und sogar Chrome-Tabs versteht.

Laut Pichai handelt es sich um die größte Veränderung der Suche seit über 25 Jahren. Gleichzeitig verschmelzen KI-Übersichten und KI-Modus zu einer einzigen Oberfläche.

Hinzu kommen intelligente Agenten. Die Suche soll künftig Webseiten überwachen, Börsenentwicklungen verfolgen oder Nutzer automatisch über Produktveröffentlichungen informieren. Außerdem entstehen dynamische Antworten mit interaktiven Widgets, Dashboards und Tools direkt innerhalb der Suchergebnisse.

Shopping wird automatisiert

Im Shopping-Bereich geht Google ebenfalls einen großen Schritt weiter. Der neue Universal Cart funktioniert plattformübergreifend und sammelt Produkte aus Gmail, YouTube oder dem Web in einem zentralen Warenkorb.

Noch futuristischer wirkt allerdings Googles Ansatz für agentisches Einkaufen. KI-Agenten sollen künftig selbstständig Käufe durchführen können – natürlich nur innerhalb vorher definierter Preis- oder Markenlimits.

Neue KI-Tools für Kreative und Entwickler

Auch Kreative und Entwickler bekamen zahlreiche neue Werkzeuge zu sehen. Google Flow entwickelt sich weiter zum KI-Studio für Videoproduktion und Content-Erstellung. Gleichzeitig erhält Stitch neue Funktionen für kollaboratives App- und Webdesign inklusive Netlify-Integration.

Mit Google Pics startet zudem ein Canva-ähnliches Tool für Poster, Flyer und Infografiken. Sämtliche KI-Inhalte erhalten dabei automatisch ein SynthID-Wasserzeichen.

Programmierer profitieren wiederum von Antigravity 2.0. Googles Antwort auf GitHub Copilot oder Claude Code arbeitet mit Gemini 3.5 Flash und soll Aufgaben deutlich schneller verarbeiten.

Android XR-Brille startet im Herbst

Neben Software zeigte Google auch neue Hardware. Die erste Android-XR-Audiobrille erscheint im Herbst und bringt Gemini direkt ins Ohr des Nutzers. Die smarte Brille unterstützt Fotos, Musik, Telefonie und App-Zugriffe.

Entwickelt wurde das Design gemeinsam mit Gentle Monster und Warby Parker, während Samsung die Hardware unterstützt. Interessant: Die Brille funktioniert sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten.

Apple dürfte unter Zugzwang stehen

Mit der I/O 2026 hat Google vor allem eines demonstriert: KI soll künftig nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern eigenständig handeln. Genau hier könnte für Apple die größte Herausforderung entstehen.

Ob Apple auf der WWDC 2026 vergleichbare Funktionen präsentiert, zeigt sich am 8. Juni. Nach Googles gigantischer KI-Offensive dürften die Erwartungen jedenfalls höher sein denn je.