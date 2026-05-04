Apple stellt die neue Pride-Kollektion für 2026 vor

Es ist mal wieder Zeit für eine neue Pride-Kollektion von Apple. Das Unternehmen aus Cupertino hat heute ein neues Apple Watch Pride Edition Sportarmband vorgestellt, das von einem neuen Zifferblatt für die Apple Watch sowie passenden Hintergrundbildern für iPhone und iPad begleitet wird. Mit dieser Aktion will man im Pride Month auch 2026 LGBTQ+-Communities auf der ganzen Welt unterstützen.

„Das neue Pride Edition Sportarmband , das ab heute bestellt werden kann, ist aus Nylongarn gewebt und stellt einen Regenbogen aus elf Farben dar. Die aufwendige Webart lässt eine Farbe in die nächste übergehen und schafft so Tiefe und Bewegung auf dem Armband“, heißt es in einer Pressemitteilung von Apple. „Das daraus resultierende Design ist fröhlich und lebendig und zeigt ein volles Farbspektrum, das die einzigartigen Identitäten widerspiegelt, die LGBTQ+-Communities weltweit prägen.“

Das Pride Edition Sportarmband ist in den Größen 40, 42 und 46 Millimetern für alle Apple Watch Modelle erhältlich und kostet 49 Euro.

Das Zifferblatt „Pride Luminance“ sowie die iPhone- und iPad-Hintergrundbilder können der Zifferblatt- und Hintergrundbildgalerie hinzugefügt werden, sobald watchOS 26.5, iOS 26.5 und iPadOS 26.5 verfügbar sind.