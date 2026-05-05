HomeBridge 2.0: Ab sofort mit Matter-Unterstützung

Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir zum letzten Mal über HomeBridge berichtet haben. Das Open-Source-Tool hat sich schon vor Jahren großer Beliebtheit erfreut, um Geräte ohne eine offizielle Unterstützung zu HomeKit bzw. Apple Home hinzufügen zu können. Jetzt hat das Team hinter HomeBridge den nächsten Schritt vorbereitet. Mit Version 2.0 wird eine Unterstützung für Matter hinzugefügt.

Auf diese Art und Weise können auch Geräte zu Matter und damit zu Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Samsung SmartThings hinzugefügt werden, die eigentlich keine Matter-Unterstützung haben. Ich denke da zum Beispiel an die Kameras von Ring oder Philips Hue.

Die Matter-Unterstützung von HomeBridge hat aber auch einen weiteren Vorteil. Bestimmte Geräte-Klassen, für die es keine HomeKit-Unterstützung, dafür aber eine Matter-Anbindung gab, können über HomeBridge jetzt noch einfacher verwaltet werden. In diese Kategorie fallen unter anderem Saugroboter.

Falls ihr direkt loslegen wollt, müssen wir euch allerdings noch ein kleines bisschen bremsen. HomeBridge 2.0 liefert lediglich die notwendigen Vorbereitungen für eine direkte Anbindung an Matter Nun müssen die über 4.000 Plugins, die zum Teil aus der Community stammen, noch für Matter angepasst werden. Das Ziel des Entwicklerteams ist allerdings eine einzelne Plattform, die sowohl HomeKit als auch Matter unterstützt.

Homey Pro bleibt meine bevorzugte Lösung

Klar ist: Bei HomeBridge ist etwas Eigeninitiative erforderlich, um das System perfekt zum Laufen zu bekommen. Ich möchte genau dafür keine Zeit aufbringen und habe mich deswegen bereits vor einigen Jahren für eine ganzheitliche Lösung entschieden. Ich habe mittlerweile die allermeisten Smart Home Geräte mit meinem Homey Pro gekoppelt. Auch damit ist eine herstellerübergreifende Steuerung verschiedener Komponenten und auf Wunsch auch eine Anbindung an HomeKit und Matter möglich. Zwar ist die Eintrittskarte dafür nicht ganz günstig, in Sachen Interface und Bedienung ist der Homey Pro für mich aber ganz weit vorne.