Homemanager für Homebridge: Großes Update auf Version 4.0

Homemanager (App Store-Link) ist eine community-basierte, native und anfängerfreundliche Homebridge- und HOOBS-Management-App für iOS und iPadOS. Der Download kann kostenlos für iPhone und iPad erfolgen, danach könnt ihr die App 14 Tage testen. Die Vollversion kostet dann 5,49 Euro (Basic) beziehungsweise 11,99 Euro (Pro).

Mit dem Open Source-System Homebridge bzw. HOOBS können zahlreiche smarte Geräte, die nicht über einen Apple HomeKit-Support verfügen, in Apples Haussteuerungs-System eingebunden werden. Die beiden Systeme werkeln quasi als Brücke zwischen dem Smart Home-Gerät und Apples HomeKit, und erlauben nach erfolgreicher Einrichtung sogar die Einbindung in die HomeKit-App sowie die Steuerung per Siri.

Neu in Version 4.0

2FA Unterstützung

Du kannst jetzt Homebridge-Systeme hinzufügen, welche 2FA zur Authentifizierung verwenden. Mehr Infos.

Unterstützung von Child Bridges

Verwalte, überwache und kontrolliere deine Homebridge Child Bridges ganz einfach direkt in Homemanager.

Plugins

Plugins können jetzt deaktiviert und aktiviert werden (nur HB)

Du kannst jetzt direkt in der App an deine liebsten Plugin-Entwickler spenden (nur für HB-verifizierte Plugins)

Plugin Details werden jetzt zwischengespeichert, um die Navigation in der App zu beschleunigen

Überprüfung auf inkompatible Node-Versionen vor der Installation

Neustart ausschließlich betroffener Child-Bridges nach Plugin-Updates (nur HB)

HOOBS 4 Bridge Management

Vorhandene Bridges entfernen

Neue Bridges manuell oder automatisch während der Plugin-Installation erstellen

Bridge-Einstellungen einsehen

Neue Multi-Bridge-Navigation

Du kannst jetzt schneller als je zuvor zwischen Servern oder Bridges wechseln, direkt über ein Kontextmenü oben links. Von nun an musst du deinen aktuellen Tab nicht mehr verlassen, um zu einer anderen Bridge zu wechseln.

Neue Bridge-Einstellungen

Neu gestaltete Seite für die Bridge-Einstellungen

Einstellung “ mdns advertiser“ hinzugefügt

Option zum Zurücksetzen der Kopplung mit HomeKit hinzugefügt

Allgemein