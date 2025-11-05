macOS Tahoe 26.1: Erweiterte Zwischenablagen-Einstellungen in Spotlight

Apple hat am Montag so einige Updates veröffentlicht, darunter auch für das iPhone, iPad und den Mac. Für letzteren steht ab sofort macOS Tahoe 26.1 zum Download bereit, das mit der Aktualisierung auch eine kleine, aber feine Änderung spendiert bekommen hat. Diese fällt wohl den meisten nicht direkt auf, daher weisen wir hier noch einmal gezielt darauf hin.

Mit macOS 26 Tahoe hat Apple erstmals eine sichtbare Zwischenablage über die Spotlight-Suche von macOS integriert, die es Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht, ihre zuletzt kopierten Inhalte einsehen zu können – ein praktisches Feature, für das bislang Anwendungen von Drittanbietern notwendig waren.

Das Update auf macOS Tahoe 26.1 macht neue Steuerelemente für den Verlauf der Zwischenablage in Spotlight verfügbar. Mit diesen können die User entscheiden, wie lange kopierte Elemente in den Suchergebnissen verfügbar bleiben sollen. Vorher war es möglich, dass Spotlight die Zwischenablage-Inhalte optional bis zu acht Stunden lang speichern konnte.

Drei neue Optionen für die Zwischenablage

Mit macOS Tahoe 26.1 ist man nun in dieser Hinsicht deutlich flexibler: Apple hat weitere drei Optionen hinzugefügt: 30 Minuten, 8 Stunden oder 7 Tage. In den Systemeinstellungen des Macs gibt es im „Spotlight“-Bereich darüber hinaus nun die Schaltfläche „Zwischenablage-Verlauf löschen“, um einzelne vorhandene Einträge in der Zwischenablage manuell löschen zu können. So muss man nicht gleich den gesamten Spotlight-Suchverlauf löschen.

Die Neuerung in macOS Tahoe 26.1 dürfte all den Nutzern und Nutzerinnen zugute kommen, die selbst mehr Kontrolle über potentiell sensible Informationen in Spotlight und der Zwischenablage haben wollen. Mit diesem Schritt gleicht Apple den Funktionsumfang der Zwischenablage auch an Clipboard-Manager von Drittanbietern an, in denen dieses Feature bereits häufig verwendet werden kann. In den offiziellen Versionshinweisen von macOS 26.1 hat Apple die Neuerung in der Zwischenablage nicht erwähnt.