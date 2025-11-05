In der Vergangenheit haben wir bereits mehrfach über die hochwertigen iPhone-Ladeständer vom US-amerikanischen Hersteller Nomad berichtet. Letzterer hat nun seine beliebten Ladegeräte Stand One und auch den Stand One Max aktualisiert und um eine Qi2.2-Unterstützung erweitert. Mit Qi2.2 können kompatible iPhones mit bis zu 25 Watt aufgeladen werden, was auch der 25-Watt-Ladegeschwindigkeit der neuesten MagSafe-Ladegeräte von Apple entspricht.

Der Nomad Stand One für 109 Euro kann ein iPhone mit bis zu 25 Watt über die iPhone-Ladefläche aufladen, zudem gibt es an der Basis eine Fläche für die AirPods. Die Ladehalterung wird mit einem USB-C-zu-USB-C-Kabel geliefert, ein Netzteil mit mindestens 40 Watt ist jedoch nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Dieses muss man also selbst bereitstellen. Ich nutze den Stand One in der „alten“ Version schon seit einiger Zeit auf meinem Nachttisch und bin mit dem Ladegerät absolut zufrieden.

In zwei Farbvarianten erhältlich

Der Nomad Stand One Max für 149 Euro weist ein ähnliches Design wie der Stand One auf, enthält jedoch zusätzlich noch einen Apple Watch-Ladepuck. Er kann ein iPhone, AirPods und eine Apple Watch gleichzeitig aufladen. Wie beim Stand One ist ein USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten, ein Netzteil jedoch nicht.

Beide Ladegeräte, sowohl der Nomad Stand One als auch der Nomad Stand One Max, sind in den beiden Farbvarianten Silber oder Karbid erhältlich und unterstützen das Laden eines iPhones im Hoch- oder Querformat. Im Querformat wird auch Apples StandBy-Modus unterstützt.

Der Qi2 Stand One und der Stand One Max sind ab heute auf der Nomad-Website der EU gelistet, stehen allerdings noch nicht zur Bestellung bereit. Bei letzterer sind bereits alle Zölle und Gebühren bezahlt, die Versandkosten betragen 9 Euro. Ab einem Warenwert von 150 Euro ist die Lieferung gratis.