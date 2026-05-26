Icon des Herstellers Dreame

Cristiano Ronaldo und Bastian Schweinsteiger bilden Dreame-Dreamteam

Neuer Markenbotschafter vorgestellt

Fabian3 Kommentare zu Cristiano Ronaldo und Bastian Schweinsteiger bilden Dreame-Dreamteam
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Dreame x Cristiano Ronaldo

Die asiatischen Marken sind weiter auf dem Vormarsch. Zu den Anführern zählt derzeit sicherlich auch Dreame, die quasi jeden Monat neue Produkte in neuen Produktkategorien präsentieren. Und ab sofort werden sie dabei von einem neuen Markenbotschafter unterstützt: Cristiano Ronaldo. Aber Moment! War da nicht was mit Bastian Schweinsteiger?

Das habt ihr richtig in Erinnerung. Unser Fußball-Weltmeister von 2014 präsentierte Dreame noch im vergangenen Jahr als Markenbotschafter und war sogar am Messestand auf der IFA in Berlin zu Gast. Sein Statement damals:


„Das rasante Wachstum von Dreame in Deutschland zeigt, wie sehr innovative und benutzerfreundliche Smart-Home-Lösungen den Alltag wirklich vereinfachen und bereichern können. Ich vertraue Dreame in meinem Zuhause und schätze die Zeit und Mühe, die mir die Produkte ersparen. Ich freue mich auf die Partnerschaft mit Dreame und unseren gemeinsamen Weg zur Exzellenz.“

Schweinsteiger bleibt weiterhin bei Dreame an Bord, nun bekommt er „tatkräftige“ Unterstützung von Cristiano Ronaldo. Und auch der darf direkt mal ein Statement abliefern:

„Ich suche stets nach Partnern, die meinen Anspruch an Exzellenz und mein Engagement für harte Arbeit teilen. Dreame ist eine Marke, die Innovation mit Spitzenleistung verbindet und dadurch das Leben einfacher und besser macht. Ich freue mich sehr, Teil der Dreame-Familie zu werden und ihre Mission zu unterstützen, den globalen Markt anzuführen.“

Diese Fußballer waren ebenfalls schon Markenbotschafter

Marketing ist doch einfach eine tolle Sache, oder etwa nicht? Fußballer scheinen bei den Herstellern jedenfalls hoch im Kurs zu stehen. Neben dem aussortierten Bastian Schweinsteiger und dem nun neu eingewechselten Cristiano Ronaldo waren auch schon Marc ter Stegen für Anthbot, Kylian Mbappé für Loewe, David Beckham für SharkNinja, Luka Modrić für Mova, Harry Kane für Sky Stream, Mats Hummels für Sonos, lkay Gündoğan für AWOL Vision und Lucas Hernández für Aiper im Einsatz.

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Hinweis

In der ursprünglichen Version des Artikels haben wir berichtet, dass Schweinsteiger kein Markenbotschafter mehr bei Dreame ist. Das ist nicht der Fall – er ist weiter mit dabei.

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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Kommentare 3 Antworten

  1. Wenn mir einer einen vermutlich siebenstelligen Betrag geben würde, dass ich ein paar Fotos machen lasse und auf ne Messe komm, könnten die auch schreiben, was sie wollen. 😂

    Antworten

  2. Warum sollte ich etwas kaufen, nur weil ein Fußballmillionär dafür Werbung macht? Ist der Fachmann für auch nur irgendein Produkt von Dreame oder nur Fachmann für Euros/Dollars/you name it…

    Wenn es echt Menschen gibt, die ein Produkt kaufen, nur weil ein Promi dafür Werbung macht, die sollten dann schleunigst ihr Kaufverhalten hinterfragen…

    Antworten

    1. Warum soll man überhaupt was von Dream kaufen? Sie die Experten für so ein Zeug oder nur ein weiterer China Hersteller mit 0815 Produkten?

      Antworten

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