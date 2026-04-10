Dreame Z30 Pro Aqua A: Ein 2-in-1-Akkusauger für Nass- und Trockenreinigung

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ausführlich über einen der neuen Saug- und Wischroboter von Dreame, den Dreame L50 Ultra AE, in einem Test berichtet habe. Nun hat das Unternehmen mit dem Dreame Z30 Pro Aqua A ein neues Reinigungskonzept vorgestellt: Die Neuerscheinung ist ein kabelloser Akkusauger, der Nass- und Trockenreinigung in einem Gerät vereint. Das Gerät soll herkömmliche Staubsauger überflüssig machen und setzt auf eine Kombination aus starker Saugleistung und innovativer Wischtechnologie.

Der Z30 Pro Aqua A ist kein klassischer Staubsauger, sondern ein All-in-One-Gerät, das verschiedene Reinigungsbedürfnisse abdecken soll. Er kombiniert das Absaugen von Staub und Schmutz mit der Nassreinigung von Böden in einem einzigen Arbeitsgang. Sean Chen, Managing Director von Dreame WEU, erklärt dazu: „Wir wollen nicht nur auf Kundenbedürfnisse reagieren, sondern die Zukunft der Haushaltsreinigung aktiv gestalten.“ Das Produkt soll Reinigungsgewohnheiten in europäischen Haushalten nachhaltig verändern und Reinigungsprozesse vereinfachen.

Integrierte Nass- und Trockenreinigung durch AquaCycle 2.0

Im Zentrum des Geräts steht die AquaCycle 2.0-Bürste, die ein synchronisiertes Vier-Phasen-Reinigungssystem nutzt: Sprühen, Abziehen, Schrubben und Saugen. Dadurch können sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen effizient entfernt werden. Mit einer maximalen Nassreinigungsdauer von 40 Minuten und einer Flächenleistung von bis zu 290 Quadratmetern bietet das Gerät laut Hersteller eine hohe Flexibilität. Ein Drei-Zonen-Wassermanagementsystem trennt Frischwasser, Schmutzwasser und feste Partikel, um Hygiene und Leistungsfähigkeit zu garantieren.

Die Basisstation übernimmt darüber hinaus die automatische Reinigung und Trocknung der Walze mit 70°C heißer Luft. So bleibt die Bürste stets einsatzbereit und muss nicht manuell gereinigt werden. Zusätzliche Komfortmerkmale wie die TangleCut-Technologie und das CelesTect-Beleuchtungssystem erleichtern die Reinigung und verbessern die Sichtbarkeit während des Betriebs.

Starke Saugleistung und effizientes Filtersystem

Der Z30 Pro Aqua A wird von der TurboMotor-Technologie von Dreame angetrieben und erreicht eine Saugleistung von bis zu 28.000 Pascal. Damit sollen selbst Tierhaare, feiner Staub und hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig entfernt werden. Die Zyklon-Technologie verhindert ein Verstopfen des Filters und sorgt für eine konstante Leistung. Ein fünfstufiges Filtersystem filtert zudem feine Partikel und Allergene wie Pollen oder Tierhautschuppen zu 99,99 Prozent aus der Luft. Der integrierte LiPo-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 90 Minuten, was eine Reinigung von bis zu 200 Quadratmetern pro Durchgang ermöglicht.

Zu den weiteren Funktionen gehört auch ein faltbares Design: Die um 90 Grad klappbare Verlängerungsstange lässt sich an verschiedene Reinigungssituationen anpassen und ermöglicht das Reinigen unter Möbeln oder in engen Zwischenräumen, ohne dass man sich bücken oder Möbel umstellen muss. Der um 180 Grad drehbare Bürstenkopf sorgt zudem für eine einfache Handhabung auch in engen Ecken. Verschiedene Reinigungsaufsätze ermöglichen die Behandlung von weichen Oberflächen wie Teppichen oder Polstern sowie hartnäckigen Verschmutzungen.

Der Z30 Pro Aqua A wird ab dem 22. April 2026 auf allen europäischen Märkten erhältlich sein und kann dann ab 599 Euro über die offizielle Dreame-Website sowie bei Amazon bestellt werden.