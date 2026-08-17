Die Ambitionen, Netflix zum Gaming-Zuhause zu machen, bröckeln immer weiter, denn wie jetzt bekannt wurde, hat der Streaming-Riese zwei weitere Gaming-Studios geschlossen. Betroffen sind das in Los Angeles ansässige Studio „Night School“ sowie das Studio „Moonloot“, das seinen Sitz in Helsinki hat.

Night School, das Netflix 2021 übernommen hat, hat erst kürzlich mit „Unhinged“ ein neues Horror-Spiel veröffentlicht, das sogar von Netflix-Co-CEO Greg Peters in einem Gespräch mit Investoren ausdrücklich gelobt wurde. Sechs Wochen später ist das Studio nun dicht. Darüber hinaus ist auch das Studio Moonloot betroffen, das Netflix selbst 2022 gegründet hat. Wie viele Jobs jetzt wegfallen, hat Netflix nicht bekanntgegeben.

„Wir sind den talentierten Kollegen, von denen wir uns heute verabschieden, unglaublich dankbar“, sagte ein Netflix-Sprecher am Donnerstag gegenüber Variety. „Wir danken ihnen für all ihre Beiträge zu Netflix und wünschen ihnen alles Gute.“

Netflix plant Neuausrichtung der Gaming-Sparte

Statt auf große AAA-Titel zu setzen, will sich Netflix Games künftig auf Kinderspiele, Partyspiele, storybasierte Games und Mainstream-Spiele konzentrieren, wie zum Beispiel das kürzlich erschienene FIFA-Spiel.

Der Umbau ist in vollem Gange, denn Netflix hat sich schon vorab von anderen Studios getrennt. Mit „Next Games“ gibt es nun ein zentrales Gaming-Team in Helsinki, das viele der auf das gemeinsame Spielen auf der Couch ausgerichteten Partyspiele des Unternehmens produziert hat.

„Spiele sind für uns weiterhin eine Chance, die Vielfalt des Unterhaltungsangebots für Netflix-Mitglieder zu erweitern“, sagte der Netflix-Sprecher gegenüber Game File. Dennoch sind die Ambitionen gedämpft, da der Rückbau der Gaming-Sparte immer weiter zunimmt. Große AAA-Titel sind bei Netflix wohl nicht mehr zu erwarten, da der Fokus mehr auf „gemeinsame“ Spiele liegt, die sich gut über den Fernseher spielen lassen.

Die Frage an euch: Nutzt ihr die Spiele bei Netflix überhaupt? Ist das ein Anreiz, um ein Abo abzuschließen?