Apple wird ja nachgesagt, dass es noch dieses Jahr auch im Smart-Home-Segment deutlich zulegen soll, da unter anderem sowohl neue Siri-Lautsprecher als auch eine Art HomePad erscheinen sollen. Mit Siri AI gibt es dann auch endlich einen smarten Assistenten, der mit Googles Gemini und Alexa+ mithalten soll. Während das bei Apple Zukunftsmusik ist, gibt es mit dem Google Home Speaker einen fertigen Lautsprecher mit Gemini, den ich in den letzten Wochen bei mir zuhause ausprobiert habe.

Optisch erinnert der kleine Lautsprecher an den HomePod, aber kleine Lautsprecher ohne Display sehen sich einfach ähnlich. Das ist auch kein Problem, denn optisch ist der Google Home Speaker dezent gestaltet, damit er sich unauffällig ins eigene Zuhause integriert. Mit „Porcelain“ bietet Google eine weiße Variante an, die aber leicht ins Grau abdriftet, sowie die Farbe „Hazel“, die rein gar nichts mit Haselnuss zu tun hat. Hier gibt es nämlich ein sehr dunkles Grau. Wieso man die Dinge nicht einfach beim Namen nennt, verstehe ich bis heute nicht.

Gemini versteht mich immer

Wer mich aber gut versteht, ist Gemini. Mit dem Aktivierungswort „Hey Google“ reagiert die kleine Knutschkugel immer sehr zuverlässig. Und zwar auch dann, wenn ich die Musik auf 100 Prozent aufdrehe. Das ist im Vergleich zu Siri erschreckend gut. Dafür sorgen insgesamt drei integrierte Mikrofone, die sich alternativ per Taste am Gerät deaktivieren lassen, was auch mit einem Leuchtring visualisiert wird.

Und der Google Home Speaker will nicht nur als einfacher Sprachassistent zur Seite stehen, sondern als umfassende Lösung für den kompletten Alltag dienen. Von der Steuerung der Musik, über die Verwaltung des Smart Homes bis hin zu alltäglichen Aufgaben. Gemini will deinen Tag planen und organisieren, pflegt Kalender und Listen, bietet Informationen auf Zuruf, lernt Angewohnheiten und Präferenzen und will einfach immer da sein.

Der Google Home Speaker klingt echt gut

Für die Größe ist der Lautsprecher wirklich ordentlich, da er einen guten Klang mitbringt. Der ist nämlich satt und kraftvoll und ein wenig Bass ist auch mit dabei. Als Lautsprecher in der Küche oder im Bad ist er bestens geeignet, da man hier wohl nie die Lautstärke komplett aufdrehen muss. Musik abspielen oder Radiohören ist auf jeden Fall mit vernünftiger Audioqualität möglich, wer darüber hinaus aber Musik in High-Res hören will, greift ohnehin zu „richtigen Lautsprechern“.

Wer sich für den Google Home Speaker entscheidet, ist wohl eher an den smarten Funktionen interessiert, als an einer perfekten Soundqualität. Für Gespräche mit Gemini ist der eigentliche Klang nämlich nicht wirklich relevant. Dennoch gilt: Der Google Home kann mit klassischen Küchenradios in Sachen Soundqualität nicht nur mithalten, sondern bietet oftmals sogar den besseren Klang.

Touch-Eingaben auf dem Lautsprecher sind unzureichend

Dem Minimalismus fällt die Touch-Bedienung direkt am Gerät zum Opfer. Ich frage mich ernsthaft, wer bei Google gesagt hat: „Jo, so machen wir das!“. Zwei leuchtende Punkte zeigen die Touch-Flächen an, an denen sich die Lautstärke justieren lässt. Dabei müsst ihr raten, welcher Knopf für Lauter und für Leiser ist, da beide einfach als Punkt dargestellt sind. Ein Plus- und Minus-Zeichen hätte für Klarheit gesorgt, doch das war im Budget wohl nicht drin. Die „unsichtbare“ Taste, also ein Drücken in der Mitte des Lautsprechers, sorgt dafür, dass die aktuelle Wiedergabe pausiert. Das funktioniert gut, aber einen Hinweis auf die Taste gibt es nicht.

Bevor ich noch einmal ausführlicher auf die intelligente Steuerung mit Gemini eingehen möchte, finde ich den Leuchtring am unteren Teil des Lautsprechers gut gelöst. Dieser leuchtet je nach Zustand farblich unterschiedlich und gibt zum Beispiel an, wenn Gemini zuhört und antwortet oder wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist. Allerdings ist die Platzierung meiner Meinung nach zu dezent, denn der Leuchtring ist nur dann zu sehen, wenn er sich auf Augenhöhe befindet. Demnach lässt sich der Leuchtring oftmals gar nicht richtig wahrnehmen, was etwas schade ist, da das farbliche Feedback durchaus sinnvoll ist.

Google Gemini Live nur auf Zuruf

Doch wie gut ist Gemini? Eure alltäglichen Anfragen und besonders einfache Aufgaben sind für den auf KI aufbauenden Sprachassistenten ein Klacks. Doch wie geht Gemini mit komplexen Aufgaben um? Das ist besonders spannend bei Gemini Live, das es immer manuell zu aktivieren gilt. Hier genügt ein „Hey Google, lass uns quatschen“ oder „Hey Google, wir müssen reden“. Jetzt könnt ihr euch mit Gemini so unterhalten, als würdet ihr ein Gespräch mit einer echten Person führen. Gemini erinnert sich dabei an eure Präferenzen und vorherigen Aussagen und kann darauf aufbauen. Ihr könnt aber auch abrupt das Thema wechseln und später wieder das alte Thema aufgreifen.

Das funktioniert erstaunlich gut, allerdings sind mir die KI-Assistenten zu oft in Plauderlaune. Gemini will das Gespräch nämlich nie selbst beenden und stellt immer wieder Fragen, um das aktuelle Gespräch am Laufen zu halten. Hier muss man schon selbst aktiv sein und entweder nicht mehr antworten oder selbst die Unterhaltung stoppen.

Der Wissensstand von Gemini ist schier unendlich und der Assistent hat immer eine Antwort parat. Warum Google aber weiterhin am Aktivierungswort „Hey Google“ festhält, obwohl alles auf Gemini basiert, weiß ich nicht.

Preise und Verfügbarkeit

Obwohl der Lautsprecher mit 119,99 Euro durchaus fair bepreist ist, lassen sich alle Funktionen nur mit einem aktiven Abonnement nutzen. Nur wer 10 Euro im Monat oder 100 im Jahr bezahlt, kann sich mit Gemini Live unterhalten und Automationen durch einfache Beschreibungen erstellen. Wer darauf verzichtet, kann alle anderen Funktionen auch ohne Abo nutzen. Immerhin: Google Home Premium ist beim Kauf 6 Monate gratis mit dabei. Danach könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr den erweiterten Funktionsumfang weiter nutzen wollt oder nicht.

Mein Fazit zum Google Home Speaker

Der Google Home Speaker ist ein unauffälliger Smart Speaker, der vor allem durch die Stärken von Gemini profitiert. Besser geht es aktuell kaum, sodass der Lautsprecher genau in diesem Bereich punktet. Der Sound ist für die Größe angemessen gut, jedoch sind sowohl die Touch-Tasten für die Lautstärke als auch der etwas unglücklich platzierte Leuchtring nicht das Gelbe vom Ei.

Dennoch bin ich insgesamt beeindruckt, wie gut Gemini und auch Gemini Live funktionieren. Ich wünsche mir ja schon lange eine Siri und einen Siri-Lautsprecher, der auf diesem Niveau mithalten kann. Natürlich ist der Google Home Speaker perfekt, wenn man sich ohnehin schon im Google-Kosmos bewegt. Doch auch Nutzer und Nutzerinnen, die ein iPhone nutzen, bekommen mit Gemini den deutlich besseren KI-Assistenten zur Seite gestellt.