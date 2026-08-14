Ted Lasso Staffel 4 ist die erfolgreichste Premiere bei Apple TV

Ted Lasso ist für Apple ein echter Gewinn, da die Serie super beliebt ist und als Aushängeschild von Apple TV gilt. Nach mehr als drei Jahren Wartezeit flimmert aktuell die vierte Staffel über die Fernseher, deren Staffelstart alles übertrifft. Obwohl erst die ersten beiden Episoden verfügbar sind, handelt es sich um den beliebtesten Serienstart jemals.

Laut aktueller Daten konnte Ted Lasso an den ersten beiden Tagen insgesamt 296,6 Millionen Zuschauerminuten vorweisen, wobei die Zahlen nur für die USA gelten. Damit ist der Start der vierten Staffel noch erfolgreicher als die vorherigen Staffeln sowie die Premieren von „Severance“ und „Pluribus“.

Der 5. August stellt dabei ein Alleinstellungsmerkmal auf, denn an diesem Tag konnte Apple TV mehr als 200 Millionen Zuschauerminuten verzeichnen, was für die meistgestreamte Sendung in den USA sorgte.

Da jeden Mittwoch neue Episoden starten, sind aktuell die ersten beiden Episoden verfügbar. Wer Serien lieber am Stück guckt, sollte bis zum 7. Oktober warten, denn für diesen Tag ist das Staffelfinale angesetzt.