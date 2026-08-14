Ted Lasso Staffel 4 ist die erfolgreichste Premiere bei Apple TV

Ted Lasso ist für Apple ein echter Gewinn, da die Serie super beliebt ist und als Aushängeschild von Apple TV gilt. Nach mehr als drei Jahren Wartezeit flimmert aktuell die vierte Staffel über die Fernseher, deren Staffelstart alles übertrifft. Obwohl erst die ersten beiden Episoden verfügbar sind, handelt es sich um den beliebtesten Serienstart jemals.
Laut aktueller Daten konnte Ted Lasso an den ersten beiden Tagen insgesamt 296,6 Millionen Zuschauerminuten vorweisen, wobei die Zahlen nur für die USA gelten. Damit ist der Start der vierten Staffel noch erfolgreicher als die vorherigen Staffeln sowie die Premieren von „Severance“ und „Pluribus“.
Der 5. August stellt dabei ein Alleinstellungsmerkmal auf, denn an diesem Tag konnte Apple TV mehr als 200 Millionen Zuschauerminuten verzeichnen, was für die meistgestreamte Sendung in den USA sorgte.
Da jeden Mittwoch neue Episoden starten, sind aktuell die ersten beiden Episoden verfügbar. Wer Serien lieber am Stück guckt, sollte bis zum 7. Oktober warten, denn für diesen Tag ist das Staffelfinale angesetzt.
Kommentare 3 Antworten
Man muss aber auch mal festhalten, dass das inhaltlich maximal ne nette Feel Good Serie ist. Kann da die überschwänglichen Kritiken und Zuschauerrekorde echt nicht nachvollziehen. Kenne auch niemanden, der da wirklich passionierter Fan ist und man hört auch relativ selten davon, wenn es um wirklich gute Serien geht. Man guckt das ganz gerne, weil die Story schön vor sich hin plätschert und der Cast wirklich außerordentlich toll, aber diese Glorifizierung in den Medien ist absolut fehl am Platz für eine „nur“ gute Serie, auf einem Streaming Dienst, der ziemlich wenig Inhalt bietet (aber dafür vieles überragend). Als Apple TV+ User hat man halt nicht viel Auswahl.
Dass man im Umfeld relativ selten Leute über die Serie reden hört wundert mich nicht, AppleTV+ (~2%) ist im Vergleich zu Netflix (~24%), Prime (~14%) beim Marktanteil (Weltweit) echt Mau.
Nur auf Deutschland bezogen ist der Marktanteil bei AppleTV+ ähnlich wie der von Joys, also zwischen 9-10%. Auch selbst unter den Apple Usern kenne ich persönlich kaum jemanden der AppleTV+ mal ausprobiert hat und das obwohl es mehr als genügend Probemonate gegeben hätte.
Hinzu kommt sicherlich noch, wer mit Fußball nichts anfangen kann, wird sich diese Serie auch nicht anschauen (auch wenn sie garnicht so viel mit Fußball zu tun hat).
Ja, das ist auch immer mein Eindruck. Persönlich finde ich Apple TV+ außergewöhnlich, weil viele Serien auch so sind und sich deutlich abheben vom
Einheitsbrei, aber grade das können sie sehr schwer rüberbringen. Ted Lasso ist da das perfekte Beispiel. Man denkt Fußball-Serie, sofort uninteressant, dabei ist das Thema hier wirklich maximal ein Aufhänger. Man sieht die Darsteller fast nie richtig Fußball spielen😂