Microsoft 365 Family: Sind die guten Angebote vorbei?

Obwohl Apple mit Pages, Numbers und Keynote die sogenannten iWork-Apps gleich mitliefert, setzen wir weiterhin auf Word, Excel und PowerPoint von Microsoft. Die entsprechenden Formate sind quasi der Branchen-Standard, sodass wir uns immer bei günstigen Aktionen mit Microsoft 365 Family eingedeckt haben. Doch seit geraumer Zeit zeigt sich, dass die glorreichen Jahre für gute Deals vorbei sind.

Allein dieses Jahr hat das Abonnement fast durchgängig knapp 100 Euro gekostet. Wenn ich unser Archiv durchsuche, finde ich Aktionen, bei denen das Abo zum Beispiel für unter 50 Euro angeboten wurde. Mit Blick auf die Preisentwicklung wird aber schnell klar, dass das aktuelle Angebot für 89,99 Euro der derzeit beste Preis ist. Diesen Preis gab es zuletzt für wenige Tage im März, günstiger war Microsoft 365 Family hingegen zuletzt im August 2025, als man noch für rund 65 Euro zugreifen konnte. 2025 gab es immerhin noch ein paar Aktionen, bei denen man sich das Office-Abo noch für circa 55 Euro sichern konnte.

Doch was sind die Gründe, warum Microsoft 365 so teuer ist? Unter anderem hat auch Microsoft die Preise erhöht, sodass Händler weniger Spielraum für große Rabatte haben. Gleichzeitig investiert Microsoft viel Geld in KI-Funktionen und den eigenen Copilot, sodass Preisrabatte deutlich seltener geworden sind.

So funktioniert das Microsoft 365 Family-Abo über Amazon

Tatsächlich gehört das aktuelle Angebot mit 89,99 Euro damit zu den besseren. Es handelt sich dabei um die Lizenz für bis zu 6 Profile, die insgesamt auf 6 TB Cloudspeicher zugreifen können. Gerne erklären wir noch einmal, wie das Abo über Amazon überhaupt funktioniert.

Da Amazon die Abo-Verwaltung übernimmt, gilt es, das eigene Microsoft-Konto mit Amazon zu verknüpfen. Wer möchte, kann ein bestehendes Abonnement verlängern, sodass die Laufzeit einfach um 12 weitere Monate erweitert wird. Und so geht’s:

Du kaufst Microsoft 365 Family für 89,99 Euro bei Amazon (Amazon-Link) Du aktivierst das Abo über den Link, den du per E-Mail bekommst. Alternativ kannst du das Abo im Bereich „Meine Mitgliedschaften und Abonnements“ aktivieren. Du wirst zu Microsoft weitergeleitet und musst entweder ein neues Konto anlegen oder dich in dein bestehendes Konto einloggen. Automatisch wird dein Amazon-Abo mit deinem Microsoft-Account verknüpft. Sofern ein aktives Abonnement vorhanden ist, wird die Laufzeit aufgerechnet.

Da Amazon ein Abonnement mit automatischer Verlängerung verkauft, verlängert sich das Abo nach 12 Monaten zum Normalpreis. Um das zu umgehen, kannst du im Bereich „Mitgliedschaften und Abonnements“ die automatische Verlängerung deaktivieren.

Angebot Microsoft 365 Family | 1 Jahr | bis zu 6 Personen | Office Apps mit KI | bis zu 6 TB... MICROSOFT 365 FAMILY | bis zu 6TB Cloudspeicher, erweiterte Sicherheit für deine Daten und Geräte sowie leistungsstarke Apps für Produktivität und...

PRODUKTIVITÄT | In Word, Excel², PowerPoint und OneNote kannst du mit Microsoft Copilot¹ neu definieren, was möglich ist. Arbeite in Echtzeit...

Single-Lizenz ebenfalls im Angebot

Wer nur eine Single-Lizenz sucht, zahlt für Microsoft 365 Single derzeit auch weniger, im Vergleich zur Family-Lizenz aber verhältnismäßig viel. Mit 25 Prozent Rabatt kostet die Single-Lizenz aktuell 73,99 Euro statt 99 Euro. Auch hier gilt, dass die guten Zeiten vorbei sind, in denen die Lizenz für unter 40 Euro verkauft wurde.