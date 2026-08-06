Sunbird kehrt zurück: iMessage für Android wieder im Google Play Store

Nach einer längeren Pause ist die Sunbird Messaging-App wieder im Google Play Store verfügbar. Die App ermöglicht Android-Nutzern und -Nutzerinnen, iMessage-Nachrichten mit den typischen blauen Sprechblasen zu versenden. Dieses Feature war bisher iPhone-Nutzern vorbehalten. Nach einer Testphase im Early-Access-Modus ist Sunbird nun offiziell für alle zugänglich.

Ursprünglich war Sunbird von Ende 2022 bis Ende 2023 erhältlich, wurde jedoch aufgrund schwerwiegender Sicherheitsmängel vom Markt genommen. Damals wurden die Apple-ID-Anmeldedaten der User unverschlüsselt an Sunbird-Server übertragen. Das ermöglichte es Angreifern, Nachrichten und Medieninhalt abzufangen. Zudem hatten Sunbird-Angestellte Zugriff auf eine Plattform, auf der alle Nachrichteninhalte gespeichert waren – ein Albtraum für den Datenschutz.

Im April 2024 kehrte Sunbird in einer geschlossenen Betaversion zurück, die nur auf Einladung zugänglich war. Nun ist die App wieder öffentlich und dieses Mal mit verbesserten Sicherheitsvorkehrungen verfügbar. Sunbird betont, dass Nachrichten nun Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind und nicht auf den eigenen Servern gespeichert werden. Bilder und Videos werden zudem in der Regel nach 48 Stunden, spätestens aber nach 72 Stunden gelöscht. Die Apple-ID wird zwar für die Nutzung benötigt, doch Passwörter sollen nur einmalig zur Sitzungseinrichtung verwendet und anschließend gelöscht werden.

Was bringt Sunbird heute noch?

Bei ihrer ersten Einführung warb Sunbird mit Funktionen, die Android-Nutzern und -Nutzerinnen bisher verwehrt blieben: Eingabeanzeigen, Lesebestätigungen und Medien in höherer Qualität. Doch seit Apple RCS (Rich Communication Services) eingeführt hat, sind viele dieser Features auch in Standard-Chats zwischen Android und iPhone verfügbar. Sunbird bietet also vor allem eines: die blauen Sprechblasen, die für iMessage so typisch sind.

Anders als bei herkömmlichen Messengern wird bei Sunbird keine Telefonnummer registriert. User werden ihren Kontakten stattdessen über ihre E-Mail-Adresse angezeigt. Das könnte für manche ein Vorteil sein, für andere jedoch eine Umstellung bedeuten.

Wer Sunbird ausprobieren möchte, kann die App in der öffentlichen Betaversion 14 Tage lang kostenlos testen. Danach kostet das Abo entweder 2,99 Euro pro Monat oder 25,99 Euro im Jahrespaket bei Abrechnung über Google Play. Ob sich der Preis für die blauen Sprechblasen lohnt, bleibt eine Frage des persönlichen Geschmacks. Apple hat Sunbird zudem nicht offiziell autorisiert, so dass es fraglich ist, wie lange der iMessage-Dienst funktionieren wird.