5 Mac-Apps im Angebot: TextSniper und PDF Squeezer als Empfehlung

BundleHunt ist bekannt für tolle Angebote rund um Mac-Apps, wobei man diesmal nur 5 Applikationen zum reduzierten Preis anbietet. Ihr müsst nicht das ganze Paket kaufen, sondern könnt eure Favoriten einzeln günstiger erwerben. Wir möchten explizit auf zwei der fünf Apps hinweisen, die uns besonders gut gefallen.

Mit TextSniper Texte auf Bildern erkennen

Obwohl macOS selbst eine Texterkennung für Bilder bietet, geht TextSniper einen Schritt weiter und macht die Erkennung deutlich komfortabler. Das Programm funktioniert ähnlich wie die Screenshot-Funktion, da sich mit dem Tool ein Bereich auswählen lässt, der entsprechend analysiert werden soll. Dabei unterstützt TextSniper sowohl Fotos, Videos, gescannte Dokumente, Zoom-Meetings und mehr.

Nach der Analyse steht der erkannte Text in der Zwischenablage bereit, um diesen in weiteren Apps verwenden zu können. Das Ganze funktioniert ohne Internetverbindung, zudem steht eine Vorlesefunktion bereit. Darüber hinaus unterstützt TextSniper die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch sowie traditionelles und vereinfachtes Chinesisch.

Über BundleHunt könnt ihr euch TextSniper aktuell für nur 1,99 statt 7,99 US-Dollar sichern.

PDF Squeezer verringert die Dateigröße von PDF-Dateien

Besonders große und mit vielen Seiten gestaltete PDF-Dokumente können für den Versand per Mail zu groß sein. Während die Vorschau-App nur eine rudimentäre Verkleinerung anbietet, gibt es in PDF Squeezer einen erweiterten Funktionsumfang. Ihr könnt nämlich selbst bestimmen, wie stark die Datei verkleinert und wie groß die Dateigröße letztendlich sein soll. Des Weiteren steht eine Stapelverarbeitung bereit, um auch mehrere Dateien auf einmal zu bearbeiten.

Wer im Alltag mit vielen und vor allem großen Dateien jongliert, kann mit PDF Squeezer die Dateigröße im Handumdrehen anpassen.

Für das sonst 19,99 US-Dollar teure Tool ruft BundleHunt aktuell nur 4 US-Dollar auf.

Diese Apps sind auch reduziert

VideoPaw : Video-Download und Converter (69,99 USD → 6,50 USD)

: Video-Download und Converter (69,99 USD → 6,50 USD) MacPilot : Versteckte macOS-Einstellungen ohne Terminal-Eingaben ändern (29,95 USD → 3,50 USD)

: Versteckte macOS-Einstellungen ohne Terminal-Eingaben ändern (29,95 USD → 3,50 USD) Unite Pro : Baut aus Webseiten echte Mac-Apps (39,99 USD → 5,99 USD)

: Baut aus Webseiten echte Mac-Apps (39,99 USD → 5,99 USD) zur Aktionswebseite

Nachdem ihr euch für eure ausgewählten Apps entschieden habt, könnt ihr im letzten Bestellschritt entweder per Kreditkarte, PayPal oder WeChat bezahlen. Danach stehen alle Programme sofort zur Nutzung bereit, da die Lizenzen direkt nach dem Kauf erhältlich sind.