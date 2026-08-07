OpenAI bietet Gratis-Usern mehr Funktionen: Ab sofort wird GPT-5.6 Luna das Standardmodell für alle, die ChatGPT ohne Abo nutzen. Damit löst es das bisherige GPT-5.5 Instant ab und bringt mehr Leistung in die kostenfreie Version. Nutzer und Nutzerinnen der Free- und „Go“-Version dürfen sich über unbegrenzte Text-Chats ganz ohne lästige textbasierte Beschränkungen freuen. Lediglich bei Datei-Uploads, Bildern und anderen Tools bleiben die gewohnten Limits bestehen.

Mit dem Update führt OpenAI eine spannende Neuerung ein: die „Think“-Schaltfläche. Damit kann man gezielt mehr logisches Denken in den Antworten aktivieren. Das Feature soll nächste Woche für alle Gratis-User verfügbar sein. Für diejenigen, die mehr wollen, bleibt die Wahl zwischen den verschiedenen ChatGPT-Versionen.

Wer für ChatGPT zahlt, bekommt noch mehr geboten. Für „Plus“- und „Pro“-Abonnenten steht ab sofort GPT-5.6 Sol bereit. Dieses Modell glänzt mit höherer Faktenzuverlässigkeit und präziseren Antworten. Ein neuer Schieberegler ermöglicht es, selbst zu bestimmen, wie viel „Nachdenken“ ChatGPT in seine Antworten stecken soll.

Weniger Fehler, mehr Präzision

GPT-5.6 Sol soll vor allem weniger Fehler machen. Besonders bei Antworten, die auf Daten, Zahlen oder Regeln basieren, zeigt sich das Modell verbessert. OpenAI betont, dass das Update unnötige Formatierungen vermeidet und stattdessen hilfreiche Korrekturen liefert, auch wenn eine einfache Zustimmung nicht ausreicht. Der Schieberegler für die Denktiefe gilt übrigens nur für den „Chat“-Modus, während „Work“ und „Codex“ vorerst unverändert bleiben.

OpenAI hat auch an der Nutzererfahrung gefeilt. Die „Instant“- und „Thinking“-Modi von ChatGPT präsentieren sich nun mit einem einheitlicheren Ton und Verhalten. So ist es egal, welches Modell man nutzt, die KI bleibt konsistent.

Die neuen Features und Updates sind nicht nur für die Webversion gedacht. Auch Nutzer und Nutzerinnen der ChatGPT-App für iPhone, iPad und Mac kommen in den Genuss der Neuerungen. Während Plus- und Pro-User sofort loslegen können, müssen Free- und Go-Nutzer noch eine Woche auf GPT-5.6 Luna und die „Think“-Schaltfläche warten. Den gesamten Artikel von OpenAI kann man auf der Website des KI-Unternehmens nachlesen, die ChatGPT-App findet sich als kostenloser Download (App Store-Link) im deutschen App Store.