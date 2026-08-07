Dieses Zubehör ist für die DJI Osmo Pocket unabdingbar

Obwohl das iPhone eine richtig gute Videoqualität liefert, nutzen wir unterwegs sehr gerne die Gimbal-Kamera DJI Osmo Pocket. Und das hat gleich mehrere Gründe: Allen voran die Tatsache, dass die Videos nicht in der eigenen Foto-Bibliothek landen, sondern im internen Speicher des Gimbals oder auf einer externen SD-Karte. Darüber hinaus ist die Handhabung deutlich komfortabler, da ein Gimbal für wackelfreie Aufnahmen direkt eingebaut ist.

Bisher habe ich für mein iPhone das Insta360 Flow 2 Pro Gimbal benutzt, was auch richtig gut funktioniert. Vor allem im ausgeklappten Zustand ist der Gimbal samt iPhone, das per MagSafe hält, doch deutlich größer. Wer dann noch zwischendurch ein paar Nachrichten beantworten oder E-Mails checken will, muss das iPhone stets abnehmen und wieder anklemmen. Dahingegen ist die DJI Osmo Pocket, egal in welcher Generation, deutlich flexibler, kompakter und schneller einsetzbar.

Wenn auch ihr, entweder beruflich oder als Hobby-Videograf, auf die DJI Osmo Pocket setzt, habe ich heute zwei Zubehörempfehlungen, die meiner Meinung nach Pflicht sind.

Akkugriff für lange Tage

Wenn nicht gleich im Bundle mitgeliefert, ist ein Akkugriff, der sich einfach unten an die Kamera stecken lässt, unabdingbar. Laut DJI bietet die Osmo Pocket 4 zwar eine Akkulaufzeit von bis zu 240 Minuten, allerdings nur dann, wenn man mit 1080p und 24 fps filmt. Zudem müssen Wi-Fi und der Bildschirm deaktiviert sein. In der Praxis ist klar: Die Akkulaufzeit ist deutlich geringer, da wir natürlich in 4K und mit aktivem Bildschirm filmen.

Für lange Tage empfehle ich daher einen Akkugriff, der die Laufzeit noch einmal deutlich verlängert. Während der kompakte Akku von DJI gerade einmal 950 mAh bietet, können Drittanbieter-Akkus mit mehr Kapazität aufwarten.

Ich habe mir den Smallrig Akkugriff mit 5.000 mAh gekauft, der wie jedes andere Zubehör auch einfach unten an die Kamera angeschlossen wird. Laut Anbieter lässt sich die Akkulaufzeit so auf insgesamt 8,5 Stunden erhöhen, sofern der Akku der Osmo Pocket vollständig geladen ist. Außerdem verbessert der Griff auch die Ergonomie, da die Gimbal-Kamera so deutlich besser in der Hand liegt.

Mit an Bord ist eine LED-Anzeige für den aktuellen Akkustatus, ein 1/4-Zoll-Gewinde auf der Unterseite sowie ein USB-C-Anschluss auf der Rückseite, der für Datenübertragungen oder ein externes Mikrofon genutzt werden kann.

Und im Gegensatz zum knapp 70 Euro teuren DJI-Akkugriff, gibt es bei Smallrig nicht nur mehr Kapazität, sondern auch einen deutlich attraktiveren Preis. Mit 31,36 Euro statt 36,90 Euro ist der Akkugriff eine klare Empfehlung meinerseits.

Als Alternative verweise ich gerne noch auf den Akkugriff von K&F, der fast baugleich ist. Wer ein Display am Akku wünscht, schaut sich diesen Batteriegriff an.

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5000 mAh Hochleistungsakku: Dieser Akkugriff für die Osmo Pocket 4 Pro / 4 / 3 bietet eine extrem hohe Kapazität von 5000 mAh und liefert damit...

Ulanzi PM01 ergänzt MagSafe und Mikrofonhalter

Auf Social Media habe ich das Ulanzi PM01 „Osmo Pocket Magnetic Expansion Bracket“ entdeckt – und direkt gekauft. Hier handelt es sich um eine kleine Klemme, die sich unten am DJI Osmo Pocket anbringen lässt. Mit an Bord ist eine MagSafe-Halterung, mit der sich der Gimbal flexibel nutzen lässt.

Der MagSafe-Ring lässt sich umklappen, um den DJI Osmo Pocket auch ohne Stativ auf den Tisch stellen zu können. Da der Ring magnetisch ist, lässt sich die Kamera auch an entsprechenden Oberflächen anheften. Der Ring lässt sich nach oben oder unten neigen und sogar drehen, um den perfekten Winkel für die Kamera einstellen zu können.

Gleichzeitig bietet die Klemme auch ein 1/4-Zoll-Gewinde, damit der MagSafe-Ring frei bleibt. Das ermöglicht verschiedene Möglichkeiten: Unter anderem könnt ihr ein iPhone neben dem Gimbal platzieren und per DJI-App ein größeres Vorschauvideo auf dem iPhone sehen. Ihr könnt aber auch weiteres MagSafe-Zubehör nutzen, zum Beispiel ein Fülllicht. Optional könnt ihr sowohl im Hoch- als auch Querformat gleichzeitig filmen, wenn ihr das iPhone als eigenständige Kamera nutzt.

Die Klemme hat noch ein weiteres Extra im Gepäck, denn es ist eine Blitzschuh-Halterung mit dabei. Hier lässt sich zum Beispiel das Mikrofon von DJI befestigen, sodass es sofort einsatzbereit ist. Gleichzeitig muss man das Mikrofon bei Selfie-Videos nicht mehr festhalten oder an der Kleidung anbringen, da es sich nach vorne ausrichten lässt.

Mit dem Erweiterungsadapterhalter Ulanzi PM01 könnt ihr die DJI Osmo Pocket für jede Situation vorbereiten, um blitzschnell Videos aufnehmen zu können. Die Halterung sitzt sicher und wird sogar mit einer kleinen Schraube gesichert. Und natürlich ist weiteres Zubehör, wie der oben genannte Akkugriff, auch mit Adapter kompatibel – dann entfällt aber die Möglichkeit, den MagSafe-Ring als Ständer zu nutzen, da der Akkugriff im Weg ist.

Mit 35,99 Euro statt 39,99 Euro ist der Ulanzi PM01 ein erschwingliches Zubehör, das das Drehen von Videos vereinfacht und neue kreative Möglichkeiten eröffnet.