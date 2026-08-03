Manche Gadgets muss man einfach als das bezeichnen, was sie sind. Und bei der Anker Prime Powerbank trifft das Wort „Kraftprotz“ ziemlich genau ins Schwarze. Mit satten 26.250 Milliamperestunden Kapazität bringt der Stromspender genug Reserven mit, um gleich drei Endgeräte parallel zu versorgen, und schafft dabei eine Gesamtleistung von bis zu 300 Watt. Werte, die man bei klassischen Powerbanks eher selten zu sehen bekommt.

Zwei starke Anschlüsse für maximale Flexibilität

Möglich wird diese Leistung durch zwei USB-C-Ports, die jeweils bis zu 140 Watt liefern können. Damit lassen sich beispielsweise zwei MacBooks gleichzeitig mit Strom versorgen, ohne dass eines der Geräte ins Hintertreffen gerät. Umgekehrt funktioniert das Prinzip ebenso beeindruckend: Wer die Powerbank selbst wieder auffüllen möchte, kann über dieselben beiden Anschlüsse mit bis zu 250 Watt laden und erreicht so innerhalb von gerade einmal 15 Minuten bereits die Hälfte der vollen Kapazität.

Display, Fluggenehmigung und kompakte Maße

Ergänzt wird das technische Paket durch ein integriertes Display, das laufend nützliche Informationen zum aktuellen Ladezustand liefert. Mit einer Energiemenge von 99,75 Wattstunden bewegt sich die Powerbank zudem geschickt unterhalb der kritischen Grenze für Fluggepäck und darf somit problemlos mit ins Handgepäck. Da leider immer mehr Airlines die Nutzung an Bord verbieten, ist dieses Verkaufsargument bald wertlos.

Leistungstechnisch bewegt sich das Gerät damit nahe am derzeit technisch Machbaren und richtet sich klar an Nutzerinnen und Nutzer, die spontan hohe Ladeleistung für mehrere Geräte gleichzeitig benötigen. Trotz der beeindruckenden Werte bleibt die Powerbank erstaunlich kompakt: Von den Abmessungen her lässt sie sich etwa mit einem iPhone 17 Pro Max vergleichen. Beim Gewicht von rund 600 Gramm merkt man dann allerdings doch deutlich, wie viel Technik hier verbaut wurde.

Ein Wermutstropfen: kein Kabel inklusive

Einen echten Kritikpunkt gibt es dennoch: Ein passendes Ladekabel liegt dem Gerät nicht bei. Wer die volle Ladegeschwindigkeit tatsächlich ausreizen möchte, sollte deshalb unbedingt auf ein leistungsstarkes Kabel zurückgreifen. Immerhin hilft das eingebaute Display bei der Fehlersuche, denn zu langsame Kabel lassen sich anhand der angezeigten Echtzeit-Leistung sofort erkennen.

Mit oder ohne Ladestation?

Wer sich für dieses leistungsstarke Modell interessiert, zahlt aktuell 159,99 Euro statt der regulären 199,99 Euro. Darüber hinaus steht auch ein Modell mit Ladestation bereit, das jetzt 215,99 Euro statt 269,99 Euro kostet. Die Ladebasis sorgt nicht nur dafür, dass die Powerbank stets geladen ist, sondern bietet auch drei weitere USB-Anschlüsse.