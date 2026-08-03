Manche Gadgets muss man einfach als das bezeichnen, was sie sind. Und bei der Anker Prime Powerbank trifft das Wort „Kraftprotz“ ziemlich genau ins Schwarze. Mit satten 26.250 Milliamperestunden Kapazität bringt der Stromspender genug Reserven mit, um gleich drei Endgeräte parallel zu versorgen, und schafft dabei eine Gesamtleistung von bis zu 300 Watt. Werte, die man bei klassischen Powerbanks eher selten zu sehen bekommt.
Zwei starke Anschlüsse für maximale Flexibilität
Möglich wird diese Leistung durch zwei USB-C-Ports, die jeweils bis zu 140 Watt liefern können. Damit lassen sich beispielsweise zwei MacBooks gleichzeitig mit Strom versorgen, ohne dass eines der Geräte ins Hintertreffen gerät. Umgekehrt funktioniert das Prinzip ebenso beeindruckend: Wer die Powerbank selbst wieder auffüllen möchte, kann über dieselben beiden Anschlüsse mit bis zu 250 Watt laden und erreicht so innerhalb von gerade einmal 15 Minuten bereits die Hälfte der vollen Kapazität.
Display, Fluggenehmigung und kompakte Maße
Ergänzt wird das technische Paket durch ein integriertes Display, das laufend nützliche Informationen zum aktuellen Ladezustand liefert. Mit einer Energiemenge von 99,75 Wattstunden bewegt sich die Powerbank zudem geschickt unterhalb der kritischen Grenze für Fluggepäck und darf somit problemlos mit ins Handgepäck. Da leider immer mehr Airlines die Nutzung an Bord verbieten, ist dieses Verkaufsargument bald wertlos.
Leistungstechnisch bewegt sich das Gerät damit nahe am derzeit technisch Machbaren und richtet sich klar an Nutzerinnen und Nutzer, die spontan hohe Ladeleistung für mehrere Geräte gleichzeitig benötigen. Trotz der beeindruckenden Werte bleibt die Powerbank erstaunlich kompakt: Von den Abmessungen her lässt sie sich etwa mit einem iPhone 17 Pro Max vergleichen. Beim Gewicht von rund 600 Gramm merkt man dann allerdings doch deutlich, wie viel Technik hier verbaut wurde.
Ein Wermutstropfen: kein Kabel inklusive
Einen echten Kritikpunkt gibt es dennoch: Ein passendes Ladekabel liegt dem Gerät nicht bei. Wer die volle Ladegeschwindigkeit tatsächlich ausreizen möchte, sollte deshalb unbedingt auf ein leistungsstarkes Kabel zurückgreifen. Immerhin hilft das eingebaute Display bei der Fehlersuche, denn zu langsame Kabel lassen sich anhand der angezeigten Echtzeit-Leistung sofort erkennen.
Mit oder ohne Ladestation?
Wer sich für dieses leistungsstarke Modell interessiert, zahlt aktuell 159,99 Euro statt der regulären 199,99 Euro. Darüber hinaus steht auch ein Modell mit Ladestation bereit, das jetzt 215,99 Euro statt 269,99 Euro kostet. Die Ladebasis sorgt nicht nur dafür, dass die Powerbank stets geladen ist, sondern bietet auch drei weitere USB-Anschlüsse.
- 300W Maximalleistung & 140W Single-Port: Mit kraftvollen 300W Gesamtleistung über 2× USB-C und 1× USB-A versorgt die Powerbank zwei MacBook Pro...
- 26250mAh Kapazität & Flugzeug-konform: Mit 99,75Wh erfüllt sie die Handgepäck-Richtlinien. Versorgt ein iPhone 16 Pro bis zu 5-mal oder ein iPad...
- 6 Geräte gleichzeitig laden: Zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Port an der Powerbank plus drei Hochleistungs-Ports an der Ladebasis ermöglichen...
- 300W Gesamtleistung: Die Powerbank liefert bis zu 300W und verteilt die Leistung auf zwei USB-C-Ports und einen USB-A-Port. So können mehrere...
Kommentare 5 Antworten
Freddy: „Da leider immer mehr Airlines die Nutzung an Bord verbieten, ist dieses Verkaufsargument bald wertlos.“
Das ist sogar ziemlich entscheidend, das Powerbanks ausschließlich im Handgepäck und nie im Aufgabegepäck (Koffer) in den Flieger dürfen.
Wenn Du die Powerbank nicht im Handgepäck mitnehmen kannst, dann muss sie zu Hause bleiben.
Mitnehmen schon, aber nicht nutzen!
Also mitnehmen(Powerbanks) ausschließlich im Handgepäck und nutzen/aufladen darfst Du diese in keinem Fall mehr an Bord.
Laptops gehören ebenfalls ausschließlich in‘s Handgepäck, dürfen aber benutzt und geladen werden.
Dürfte man erfahren wo die kritische Grenze der Energiemenge für Powerbanks bei den Fluggesellschaften angegeben ist bzw. wie hoch die maximal erlaubte Energiemenge liegt?
Alles klar man findet folgende Informationen zu dieser Thematik:
Die maximal erlaubte Energiemenge für eine Powerbank im Flugzeug liegt standardmäßig bei 100 Wattstunden (Wh) (dies entspricht einer maximalen Kapazität von ca. 27.000mAh) ohne Genehmigung, wobei maximal 2 Stück pro Person im Handgepäck erlaubt sind.
Kapazitätsgrenzen im Detail:
Bis 100 Wh (ca. 27.000 mAh): Erlaubt im Handgepäck (maximal 2 Powerbanks pro Person).
100 bis 160 Wh (ca. 27.000mAh bis 43.000 mAh) nur mit vorheriger Genehmigung der jeweiligen Fluggesellschaft erlaubt.
Alle über 160 Wh (43.000 mAh) sind generell in Passagierflugzeugen verboten.
Aufgegebenes Gepäck (Koffer) Powerbanks sind in Koffern strikt verboten. Wichtige Sicherheitsregeln an Bord, die Nutzung von Powerbanks zum Aufladen von Geräten und oder das aufladen einer Powerbank selbst ist während des gesamten Fluges bei vielen Airlines (wie der Lufthansa Group / ADAC) untersagt.
Lagerung: Die Aufbewahrung im Gepäck über den Sitzen ist strikt verboten und die Powerbank muss griffbereit im Fußraum oder in der Sitztasche verstaut sein.