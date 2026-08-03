iPhone 18e: Sorgt mehr Arbeitsreicher für eine Preiserhöhung?

Laut aktuellen Branchengerüchten könnte Apple dem kommenden iPhone 18e spendabler beim Arbeitsspeicher zur Seite stehen als bisher angenommen. Während das iPhone 17e noch mit 8 GB RAM auskommen muss, sollen es beim iPhone 18e immerhin 9 GB sein.

Die Information stammt ursprünglich vom Marktbeobachter Jeff Pu, der sich auf Apples Zuliefererkette spezialisiert hat und regelmäßig Einblicke in kommende Produktentwicklungen liefert. Interessant dabei: Bereits im vergangenen Monat hatte auch der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo unabhängig davon von genau demselben Wert gesprochen. Zwei voneinander unabhängige Quellen, die zur selben Zahl gelangen, verleihen dem Gerücht entsprechend zusätzliches Gewicht.

Wann kommt das iPhone 18e?

Zeitlich wird das iPhone 18e derzeit für einen Marktstart bis spätestens März 2027 gehandelt. Damit würde Apple seinem gewohnten Rhythmus treu bleiben, schließlich positioniert der Konzern die e-Reihe traditionell als preisgünstigeren Einstieg ins iPhone-Ökosystem, ohne dabei auf allzu große Kompromisse bei der Ausstattung zu verzichten. Ein spürbares RAM-Upgrade würde genau in dieses Bild passen, da mehr Arbeitsspeicher gerade im Hinblick auf anspruchsvollere KI-Funktionen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Warum mehr RAM gerade jetzt Sinn ergibt

Der Zeitpunkt dieser Gerüchte dürfte kein Zufall sein. Je mehr Rechenleistung Apples KI-Funktionen künftig direkt auf dem Gerät benötigen, desto wichtiger wird ausreichend Arbeitsspeicher auch und gerade bei den günstigeren Modellen der Produktpalette. Sollte sich die Vorhersage der beiden Analysten bewahrheiten, würde das iPhone 18e also nicht nur preislich attraktiv bleiben, sondern auch technisch besser für kommende Softwareanforderungen gerüstet sein.

Mehr RAM gleich mehr Geld?

Obwohl Apple die iPhone-Kategorie bei der letzten Preiserhöhung ausgelassen hat, wird allgemein erwartet, dass die Preise kommenden Modelle steigen. Da vor allem Speicherchips derzeit ein wertvolles und teures Gut sind, ist ein Preisanstieg beim iPhone 18e wohl kaum zu umgehen.