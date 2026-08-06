In rund 1,1 Kilometer Höhe ist ein iPhone 17 Pro versehentlich aus einem Flugzeug gefallen, wobei das aufgefundene Gerät überraschenderweise unbeschädigt blieb. Die Geschichte hat sich in der kanadischen Provinz Saskatchewan abgespielt. Heather Cline und ihr Mann haben einen kleinen Rundflug gemacht, bei dem Heather Fotos knipsen wollte. Obwohl das iPhone zuerst in einem Case war, hat der Sog des Windes das iPhone aus dem Case gezogen und es hat sich selbständig gemacht.

Da das iPhone in der Wo ist?-App weiterhin einen Standort angezeigt hat, haben sich die beiden auf die Suche gemacht. Eigentlich ist die Besitzerin davon ausgegangen, dass das iPhone solch einen Sturz nicht überleben kann und hat das Gerät schon innerlich abgeschrieben. Durch den Standort in der Wo ist?-App haben die beiden das iPhone aber aufgefunden und mit Erstaunen festgestellt, dass das iPhone tatsächlich unbeschädigt war.

Ein glücklicher Einzelfall

Bei aller Begeisterung über diesen glücklichen Ausgang sollte man die Kirche allerdings im Dorf lassen. Für jede spektakuläre Überlebensgeschichte dieser Art existieren nämlich ebenso zahlreiche Gegenbeispiele, bei denen bereits ein simpler Sturz aus der Hosentasche für dauerhafte Schäden gesorgt hat. Insofern lässt sich aus diesem einen Vorfall natürlich keine allgemeingültige Regel ableiten. Dennoch bleibt Clines Erlebnis ein bemerkenswertes Zeugnis dafür, wie robust moderne Apple-Hardware im Ernstfall tatsächlich sein kann.

Wäre das iPhone wohl nicht in einem Raps-Feld sondern auf einer Straße gelandet, wäre es selbstverständlich hinüber gewesen.

Die ganze Geschichte könnt ihr euch in einem kleinen Video auf Instagram ansehen, denn CBC hat die Story der beiden festgehalten. Da Heathers Mann die Suche gefilmt hat, könnt ihr sehen, wie das Paar das unbeschädigte iPhone findet.